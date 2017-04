Az orvosi egyetemen tanul, prosti, a 70 éves pasijától terhes, de semmi pénzért nem hagyná abba a munkáját (18+)

A 30 éves Summer jelenleg az orvosi egyetemen tanul, és törvényszéki patológus lesz belőle – ám a tandíjat ehhez egy bordélyházban keresi meg.

Állítása szerint a szakmájában lenézik azokat, akik terhesen is dolgoznak, de őt ez nem érdekli. Mi több, hamar rájött, hogy sok olyan férfi van, akit az indít be igazán, ha egy terhes nővel szexelhet. Az pedig csak hab a tortán, hogy az áldott állapot az ő szexuális éhségét is nagyban megnövelte, így még jobban szeret a munkahelyén dolgozni, mint valaha.

– Nem volt kérdés, hogy meg akarom-e tartani a gyereket. Imádom az életet! Örülök neki, hogy családos ember leszek – mondta a lány, aki azért küzd, hogy megmutassa, a prostitáltaknak joguk van terhesen is dolgozni.

Forrás: borsonline.hu

Spanyolország – A negyedik emeleti erkélyen esett egymásnak egy meztelen szerelmes pár, de egy szemfüles járókelő azonnal kiszúrta őket, és videót is készített róluk. A felvétel azóta bejárta az internetet, sőt, több helyi tv is átvette, így ami privát együttlétnek indult, hamar a közfigyelem célpontjába került.

