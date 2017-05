Az oxfordi fiúkórus koncertezik Nyíregyházán

A New College Oxford kórusa az Egyesült Királyság egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező énekegyüttese, amelynek eredete a 14. századra vezethető vissza. Kezdetben csak tizenhat fiú, korunkban viszont már harminc szolgálja énekével az egyházközséget. A középkorban nem csak az éneklés volt feladatuk, de a nagy társadalmi becsben álló egyetemi hallgatók el is szalajthatták a fiúkat egy-egy korsó sörért. Ma már a világ vezető kórusai között tartják őket számon, repertoárjuk az egyházi zene minden területét felöleli, de elsődlegesen az anglikán egyház énekeinek és zsoltárjainak legautentikusabb tolmácsolóiként ismertek világszerte.

Csengő hangzás

A kórus legfőbb ismertetőjegye egy olyan „csengő” hangzás, melyet a szoprán- és altszólamok tesznek különlegessé, valamint az az energia, mely minden színpadi és muzikális előadásukban megmutatkozik.

Felemelő élményeket nyújtó koncertjeikkel folyamatosan járják a világot, de a templomukban az istentiszteletek alatti liturgiában is közreműködnek, így a betérők az egyetemi szemeszterekben az esti imádságoknál hallhatja az angyali hangok kórusát.

Munkájuk elismeréseképpen számos presztízsértékű díjat és fontos jelölést is magukénak tudhatnak, de sikerüket az is jelzi, hogy mintegy 80 lemezfelvételt készítettek. A kórus karnagya és művészeti vezetője Robert Quinney orgonaművész, egyetemi docens, akinek munkája többfajta tevékenységi kört felölel, mint egy átlag művészé: feladata a kórus napi szintű irányítása és képzése, valamint a hallgatók tanítása és vizsgáztatása is a nagy múltú kampuszon. A közönség a Westminster Abbey orgonaművészeként is ismerheti Quinney-t, de ő volt az, aki 2011 áprilisában Vilmos herceg és Kate Middleton hercegné esküvőjén muzsikált.

A kórus a Con Spirito Egyházzenei Fesztiválra érkezett hazánkba, június 1-jén, csütörtökön 19.30-tól pedig a megyénkben élők is hallhatják őket: Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya Társ­székesegyházban lépnek fel.

KM

Hely és idő

Június 1., csütörtök, 19.30: Nyíregyháza, Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház

