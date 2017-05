Az ügyesek között a dobók a legügyesebbek

A Székesfehérváron rendezett ifjúsági és serdülő ügyességi és gátfutó csapatbajnokságon a Nyíregyházi Sportcentrum színeit a súlylökők és a diszkoszvetők képviselték, ők viszont alaposan letették a névjegyüket.

Ez az a verseny, amelyet egyéniben is értékelnek, de magyar bajnoki címet a csapatok között osztanak. A nyíregyháziak végül két arannyal, valamint egy-egy ezüsttel és bronzzal gazdagodtak. Bajnok lett az ifjúsági fiúk diszkoszvetőcsapata, csakúgy, mint az ifi lányoknál a súlylökők. Ők csaknem ugyanabban az összetételben diszkoszvetésben is remekeltek, és végül a második helyezést szerezték meg. A serdülők között a diszkoszvető lányok alkották a legeredményesebb formációt, ők végül a harmadik helyezést szerezték meg.

Ami pedig az egyéni szerepléseket illeti, az ifjúságiak között diszkoszvetésben Zsiga Kinga érte el legjobb eredményt azzal, hogy az első helyen zárt. Kerekes László és Cserpák Róbert tanítványa súlylökésben is dobogós lett, ott a harmadik legjobb eredményt érte el. Ugyanebben a korcsoportban a fiúknál Tóth Balázs vitte a prímet, ő súlylökésben és diszkoszvetésben is a második helyen zárt.

A kisebbeknél, vagyis a serdülőknél Kiss Virág büszkélkedhet azzal, hogy diszkoszvetésben a második legjobb eredményt érte el.

Korosztályos bajnokság

Ifjúsági és serdülő ügyességi és gátfutó csapatbajnokság, Székesfehérvár

A Nyíregyházi Sportcentum versenyzőinek eredményei

Ifjúsági

Fiúk

Súlylökés

Egyéni: 2. Tóth Balázs 16.27, 8. Paulik Bence 13.37, 12. Tőkési Levente 12.98, 17. Sipos Adrián 12.26.

Csapat: 4. Nyíregyházi Sportcentrum (Tóth Balázs, Paulik Bence, Tőkési Levente, Sipos Adrián) 14.20.

Diszkoszvetés

Egyéni: 2. Tóth Balázs 51.13, 4. Sipos Adrián 44.93, 7. Tőkési Levente 42.56, 11. Paulik Bence 35.40.

Csapat: 1. Nyíregyházi Sportcentrum (Tóth Balázs, Sipos Adrián, Tőkési Levente, Paulik Bence) 46.20.

Lányok

Súlylökés

Egyéni: 3. Zsiga Kinga 13.18, 7. Pinhasov Mirjam 11.06, 10. Széki Dóra Anna 10.47, 15. Antal Enikő 9.64.

Csapat: 1. Nyíregyházi Sportcentrum (Zsiga Kinga, Pinhasov Mirjam, Széki Dóra Anna, Antal Enikő) 11.57.

Diszkoszvetés

Egyéni: 1. Zsiga Kinga 41.02, 5. Antal Enikő 29.65, 7. Pinhasov Mirjam 28.07, 10. Széki Dóra Anna 17.20.

Csapat: 2. Nyíregyházi Sportcentrum (Zsiga Kinga, Antal Enikő, Pinhasov Mirjam, Széki Dóra Anna) 32.91.

Serdülő

Lányok

Súlylökés

Egyéni: 15. Kiss Virág 9.10, 17. Vass Anett 9.25, 20. Mándoki Dorina Ágnes 9.10, 30. Papp Renáta 7.88, 32. Seres Vivien 7.33.

Csapat: 6. Nyíregyházi Sportcentrum (Kiss Virág, Vass Anett, Mándoki Dorina Ágnes, Papp Renáta, Seres Vivien) 8.92.

Diszkoszvetés

Egyéni: 2. Kiss Virág 31.69, 14. Mándoki Dorina Ágnes 24.35, 20. Vass Anett 20.29, 23. Kovács Kinga 20.29.

Csapat: 3. Nyíregyházi Sportcentrum (Kiss Virág, Mándoki Dorina Ágnes, Vass Anett, Kovács Kinga, Seres Vivien) 24.56.

