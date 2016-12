Az utolsó verseny 2016-ban!

Várkonyi Szabolcs:

Az utóbbi években nagyon felkapott lett ez a rendezvény és a népszerűsége miatt én is nagyon megkedveltem, bár a vonalvezetése nem nagy élmény. Azonban tavaly már a 90-es éveket idézte, ahogy a szétnyíló emberfalban autóztunk és ez a veszélyessége ellenére is hatalmas élmény volt. Sajnálattal hallom, hogy az a rész idén nem szerepel a programban, bár lehet, hogy jobb a békesség. Remélem ez és a belépő, amivel egyet is értek, meg nem is, nem fogja elriasztani a nézőket, mert nélkülük tényleg nem ér semmit ez a verseny. Mondjuk közel 300 autó kuriózumnak számít, ez remélhetőleg megér ennyit az embereknek, főleg, hogy tudomásom szerint 14 év aluliaknak ingyenes, bár én inkább 2000ft/család belépővel értenék egyet. Ismét Makai Gergely „MGR” barátom fogja nagyrészt diktálni az itinert, aki egyre jobban belejön a navigálásba és nagyon élvezi. Terveim szerint egy-egy gyorson a két nagy gyermekem is beül mellém, ezt is nagyon várom. Mivel január közepére már versenyt tervezünk, nem árt a gyakorlás, bár a körülmények nem fognak hasonlítani a Winter Kovasna Rallye-n várhatóakra.

Makai Gergely:

4 hét alatt 3 verseny, ez azt gondolom igazán jó átlag, várom, hogy ismét ott legyünk az első gyorsasági rajtjában.

A verseny előtti hivatalos teszten jó lenne gyorsan “visszaszoknunk” az aszfaltra, ezután pedig, hogy gyors és pontos autózással, jó eredménnyel zárjuk az évet. Nyilván fontos a látványos autózás is, de az esti lámpasoros, valamint a másnapi első gyorsaságin szeretném, ha jó idővel is nyitnánk.

Lesz olyan gyorsasági szakasz ahol átadom a helyem, de nem maradok autó nélkül, ez még meglepetés mindenkinek. Remélem ide is sok barát és kolléga látogat el, valamint a szervizparkban tudunk jókat beszélgetni a várakozási idő alatt.

Nagy öröm számomra, hogy az egyik legjobb barátom, Boér Máté is a csapatunk színeiben indul, aki egy Opelben fog diktálni.

Addig is a Ritmus ASE nevében szeretnénk Kellemes Ünnepeket kívánni, a szilveszteri bulira pedig alapozzatok velünk!

