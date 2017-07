Az V. Luby Emléknapok eseményei a szatmári térségben

Pénteken a Kende-kastélyban több mint félszázan hallgatták meg az egykori szatmári nemesi családokról, illetve a Kende-kastély újjászületéséről és néprajzi kiállításáról szóló előadásokat, amelyeket dr. Zsoldos Ildikó, dr. Fazekas Rózsa, dr. Bodnár Zsuzsanna, dr. Takács Péter, dr. Csorba Sándor, dr. Bene János, Habarics Béla és dr. Kiss Kálmán tartottak.

A Luby Emléknapok díszvendége Luby Péter, Petőfi Sándor szatmári barátjának, Luby Zsigmondnak az ükunokája volt. A programokon a Luby család részéről jelen volt Radványi Gáborné Luby Ágnes is. A gyönyörűen helyreállított és a Nyírség-Bereg-Szatmár Természetvédelmi Tájegység központjaként szolgáló épület nagyszerű helyszínt biztosított a konferencia számára, amelyre a határon túli Szatmárnémetiből is érkeztek vendégek. A szatmári múlttal foglalkozó programok korhű hangulatának megidézéséhez Dani Attila és Veress Zoltán, a Rákóczi Tárogató Együttes tagjainak muzsikája is hozzájárult.

A konferenciát követő, „Adj’ Isten Cégénydányádon” című program keretében a résztvevők a Pajtaszínházban Kelemen Róbert polgármester előadását hallgatták meg a község múltjáról és jelenéről, majd a Nemesi Udvar hagyományőrző tevékenységébe pillanthattak be Szűcs Erzsébet munkatárs segítségével.

A délutáni órákban a Luby család tagjai felkeresték a nagyari Luby-, illetve Petőfi-emlékhelyeket. Koszorút helyeztek el a Luby Margit-emlékoszlopnál, a családi sírboltban nyugvó Luby Zsigmond emléktáblájánál, illetve a Petőfi-fák kárpát-medencei emlékkertjében álló Petőfi-emlékoszlopon. A látogatás a Petőfi Sándor Nagyarban Emlékkiállítás és a nagyari Luby-kastély megtekintésével ért véget. A 2011-től Interaktív Múzeumként működő kastély épületét, a rózsakertet és a pálmaházat Szabó Zoltán tulajdonos és Juhász Júlia munkatárs mutatta be.

Szombaton, Zsarolyánban folytattáka programot, amikor Inántsi Pap Endre költő, ügyvéd, publicista születésének 200. évfordulójára emlékeztek. A Református Egyházközség gyülekezeti termében félszázan hallgatták Bessenyei Béla polgármester és dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő urak köszöntő beszédeit. Dr. Kiss Kálmán, a Luby Társaság elnöke az egyesületnek a szatmári térség Petőfi-emlékhelyeit gyarapító tevékenységét mutatta be. A határon túli Petőfi-kultusz ápolásáról Muzsnay Árpád, az EMKE főtanácsosa adott tájékoztatást. Inántsi Pap Endre emlékezete címmel dr. Karádi Zsolt, a Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének főiskolai tanára tartott előadást, majd dr. Borbély Balázs, a rendezvény moderátora olvasta fel Zsarolyánról készített írását.

A Polgármesteri Hivatal kertjében Lakatos Jázmin általános iskolai tanuló szavalata után emlékfa ültetésére került sor Inántsi Pap Endre és barátja, Petőfi Sándor tiszteletére. A szomszédságában elhelyezett emlékkövet Luby Péter leplezte le, és Kormány László református lelkész áldotta meg. Az önkormányzat falán álló Inántsi Pap Endre-emléktábla megkoszorúzása után a jelenlévők megtekintették a Zsarolyán község életéről és ünnepi alkalmairól készített kisfilmet, majd fogadáson vettek részt.

A Luby Társaság elnöksége köszöni az V. Luby Emléknapok rendezvénye iránti érdeklődést, és szeretettel vár mindenkit további programjaira!

– Dr Kiss Kálmán –

