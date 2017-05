Ahhoz már hozzászoktunk, hogy a nagy világklubok sportolói a feneküket is dollárral törlik, de egy kicsit megáll az ütő az emberben, amikor azt hallja, egy magyar focista is simán hazavisz havi 40-50 milliót havonta, mint ahogy az legutóbb Nikolics Nemanjáról is kiderült. Senki ne kezdje számolgatni, miért ér az ő munkája annyival többet a saját három műszakos robotolásához képest. Nem érdemes belebonyolódni, hiszen ez már túlmegy a józan ész határán. A magyar támadó légiós nyilván ténylegesen egy klasszis, s a kapufánál tovább is lát. Azért tőle függetlenül néhány aranylábú gyereket biztosan sokan szétkapnának, mint Márkus László a fotelt a kabaréban, nem felérve ésszel, mi kerül azon annyiba. Egyébként senki ne higgye, hogy mindez irigységből jutott eszembe. Egészen biztos lehet benne.

– Matyasovszki József –

