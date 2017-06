Azok a milliárdok…

Még mielőtt félreértene bárki, közlöm, hogy bár Andy Vajnáról lesz itt szó, de nem az éppen hosszabb ideje Amerikában élő, ott angolul tanuló szépséges fiatal feleségéről – hiszen az szerintem is magánügy –, hanem arról, milyen ügyes ember a mi hazánkfia, aki néhány évtizeddel ezelőtt még fodrászként kezdte pályáját.

A fentebb jelzett sorokból tudtam meg, hogy 2016-ban Vajna Las Vegas Casinó Kft-je 6,5 milliárdos profitot termelt, amiből a szivarjairól közismert filmproducer 4,8 milliárdot helyezett el az itthoni játékbarlangokkal azonos nevű luxemburgi cégnél. Máris vessen magára követ, aki ezért irigykedni kezd, hiszen vannak még e hazában több mint százan, akiknek nem kell a fogukhoz veri a garast, mert olyan sok milliárdnyi kemény valutájuk landol valahol, titokban.

Én például mindig felcsigázott érdeklődéssel forgatom a leggazdagabb száz magyart bemutató könyvet, akik között még a 99. is milliárdokon ücsörög. Persze eközben azt is tudom, hogy azok vannak többen a nép körében , akik nem tudják törleszteni a lakáshitelt, s utcára teszik őket, vagy képtelenek minden gyógyszert kiváltani, netán a téli hidegben kiegyenlíteni a gázszámlát. Mindeközben eszembe jut, ha emlékeim nem csalnak, nem is olyan régen jó néhány ilyen játékbarlangot bezárattak az arra illetékesek, de a fentebb megnevezett filmbiztos még bővíthetett is új kaszinókkal. Nehogy már hónap végén anyagi zavarba jöjjön…

– Angyal Sándor –

