Azok a szép, régi karácsonyok

Mindenkinek a saját gyermekkori karácsonya a legszebb és a legemlékezetesebb, így természetesen azoknak is, akik 50-60-70 évvel ezelőtt voltak gyerekek. Ám mivel akkor nem a bőség jellemezte az ünnepet, s inkább szeretetből jutott több, mint kalácsból, talán a karácsony fénye is tovább megmaradt a lelkekben. Ebből a fényből akartunk átmenteni valamit, s két olyan embert is megkérdeztünk, akik ezeknek a történelmi karácsonyoknak még őrzik az emlékét.

A háború alatt szaloncukorról pedig nem is álmodhattunk.

Gyureskó Mihály

„A morzsáját is megettük”

– Az édesanyám mindig gondoskodott róla, hogy a mi asztalunkon is legyen karácsonyfa – kezdte a visszaemlékezést az 1937-ben született, hatgyermekes családban a legkisebbként felnőtt Gyureskó Mihály Nyírbogdányból. – A háború alatt gyakran csak egy kis lucfenyőgally helyettesítette a fát, szaloncukorról pedig nem is álmodhattunk. Akinek volt papírja, cékla levével megfestette, szaloncukorformára cakkozta, s úgy kötötte az ágakra. A karácsonyi asztalra tyúkhúsleves került, a hús egy részét lesütöttük, s tört krumplival ettük. Később már mangalica disznót is vágtunk, emlékszem, édesanyámtól néha elkértek egy vaskanálnyi zsírt a szegényebbek, hogy legalább egy „pergelt” tésztalevest főzhessenek az ünnepre.

A szenteste előtt mi, fiatal „süldő” legények öten-hatan is összeálltunk az utcából, s kántálni mentünk. Szabad az Istent dicsérni? – kérdeztük a gazdától. Ha megengedték, elénekeltünk egy-két karácsonyi éneket, a gazdasszony kukoricamáléval kínált, amire 1946-ban már egy kis cukor is jutott. De a morzsáját is megettük, olyan éhesek voltunk.

A háború után az iskolatársakkal jártunk betlehemezni, s úgy időzítettük a menetet, hogy odaérjünk a katolikus templomba az igehirdetés végére. Aki a főpásztort játszotta, az atyától engedélyt kért, s az Isten házában is bemutattuk a betlehemest. Karácsony első napján, amikor megszólalt a harang, az egész család elsétált a templomba, meghallgatni az isteni áldást. Milyen boldogok is voltunk mi akkor!

Arról viszont már az erdélyi születésű, ma utazási irodát vezető Gáll Sándor mesélt lapunknak, hogy Székelyföldön nem volt mindig állami ünnep a karácsony, Ceausescu idején hosszú évtizedekig nem ünnepelhettek szabadon az emberek.

– Emlékszem, dolgoznunk kellett azokon a napokon is – kivéve, ha hétvégére esett karácsony –, s úgy szaladtunk haza a munkából, hogy ünnepet üljünk. Fenyőfát mindig állítottunk, beszerezni sem volt nehéz. A kalotaszegi falvakban – ahonnan én is származom – szenteste a legények eljártak kántálni. Csoportosan kopogtattak be a házakba, elénekeltek egy szent éneket, majd a legények elmondták a beköszöntőt. A lányos háznál, ahová többen is szívesen udvaroltak volna, néha egy kis vita kerekedett, nem volt könnyű eldönteni, ki köszöntsön, vagyis ki léphesse át a küszöböt. Volt olyan év, hogy harmincan is toporogtak a ház előtt, de a szobába csak hárman léphettek. A behívottakat pálinkával kínálták, a kompániának pedig adtak egy szép kalácsot egy üveg szilva- vagy köményes pálinkával. Több házból már egy nagy halom ajándék összegyűlt, amit egy tiszta zsákba raktak, másnap pedig szétosztották a falu legszegényebbjei között.

Kézzel festett dió

– A fenyőfára alma, kézzel ­festett dió, házi sütemény került, az emberek az ajándékokat is saját kezűleg készítették. Első és második napon rokonlátogatásra indultunk, boldog „első, illetve másodnapokat” kívánva. Karácsonyi bált is rendeztünk, ami olyan volt, mint most egy táncház. Éjfélkor vacsorával kínálták a lányok az udvarlókat és a rokon legényeket, utána pedig folytatódott a bál tovább.

Előfordult, hogy a mulatságból váratlanul megszöktettek egy-egy olyan lányt, akit a szülei eltiltottak a körülötte legyeskedő legénytől. Egy összefekvés után aztán a szülők kénytelenek voltak megbocsátani, s nyáron akár még az esküvőre is sor kerülhetett.

Édesapám elmesélte, hogy az ő ifjú éveiben az öreglegényt – függetlenül attól, hogy volt hó, vagy sem – vízkeresztkor szánkóval húzták haza a kocsmából. Persze előtte minden innivalót az ünnepelt fizetett – mesélte legkedvesebb emlékeit Gáll Sándor.

„Akkor láttam először narancsot”

– Édesapám az olajfinomítóban dolgozott, s a háború alatt részt vett a zsidó gyártulajdonos megmentésében, aki hálából 1945 után csomagot is hozott nekünk karácsonyra Amerikából – beszél a karácsonyi ajándékozásról Gyureskó Mihály. – Cipő, flór harisnya, ing, pulóver és szaloncukor is volt a csomagban. Akkor ihattam először kakaós kávét, s ehettem narancsot és fügét. Az utóbbiról azt sem tudtuk, micsoda, az édesanyám – aki egy uraságnál volt szakácsnő, s külföldön is megfordult – nyugtatott meg, hogy ez déligyümölcs, s ehető. Szilveszter előtt a dohányter­mesztőktől madzagot csentünk, abból ostort fontunk, a végére rafiából csapót kötöttünk, s kolompolva, csengőt rázva, az új esztendőt énekszóval dicsérve elmentünk szűzgulyát hajtani.

