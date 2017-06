„Bajság van…” – 2 éve bontogatják le a megyéről a sötét jelzőt, de most bezárhatnak

Szerencsés vagyok, mert ott lehettem egy álom beteljesülésénél. Végigkísérhettem, ahogy egy maréknyi, de annál lelkesebb ember életet vitt a csupasz falak közé, s néhány hét-hónap alatt megteremtette a feltételeit egy erős, tevékeny közösség létrejöttének.

A Labor Café nemcsak Nyíregyházán unikum, csodájára járnak az ország, sőt Európa minden szegletéből, hiszen semmiképpen nem lehet hétköznapinak mondani egy olyan kávézót, ami adományokból jött létre és működik immár két éve. Az sem szokványos, hogy egy közösségi tér mindennapjait maga a közösség formálja, alakítja; hogy a diákokat nem csupán meghallgatják, de lehetőséget adnak arra, hogy kibontakoztassák kreativitásukat, programokat szervezzenek, és közben megtanulják, hogyan váljanak a társadalom hasznos tagjává.

Mindig jókedvvel térek be hozzájuk, mert tudom, hogy értékes emberek vesznek körül, ezért volt megrendítő a legutóbbi találkozás Fekete Évával, a Labor Café megálmodójával. A mindig mosolygós Fekacs (a legtöbben így szólítják) komor volt. „Szomorú az arcod, barátném” – simogattam meg a karját, mire kövér könnycseppek gyűltek a szemébe. „Bajság van…”

Csavargás, kocsmázás helyett

– A Helyi Húsz programunkat azért hívtuk életre, hogy minden hónapban legyen egy bizonyos összeg, amivel fixen kalkulálhatunk. Megkerestünk nyíregyházi cégeket, magánembereket, akik támogatták a Labort. Márciusig ez működött is, ám többen jelezték, hogy nem hosszabbítják meg a tagságukat, és nem sikerült új résztvevőket toboroznunk. Ameddig tudtam, a saját vállalkozásomból pótoltam a hiányzó pénzt, most viszont az én forrásaim is kiapadtak. A fiatalok és az átlagos vendégek – akik azért járnak hozzánk, mert nem engedhetik meg maguknak, hogy beüljenek egy hagyományos kávézóba – ugyan dobnak az urnába, de ez nem elég a stabilitáshoz, így kénytelenek vagyunk segítséget kérni – hadarta el szinte egy szuszra a tényeket.

– Az elmúlt két évben egy olyan közösséget alakítottunk ki, amilyet mások milliós ráfordítással sem tudnának. Szerettünk volna egy helyet a belvárosban, aminek mindenki részese lehet a maga módján. Abban bíztam, hogy a helyi vállalkozóknak fontos, hogy olyan szemléletet sajátítsanak el a gyerekek, ami miatt a városban maradnak, és később a dolgozóik vagy vásárlóik lesznek. Mi ezen dolgozunk, és sikerrel! Rengeteg fiatal találta meg a Laborban a helyét, akik csavargás vagy kocsmázás helyett bejönnek és segítenek. Ezt nem lehet forintokban mérni.

Felébreszteni az igényt

– Írta valaki a Facebookon, hogy ha valamire nincs igény, azt nem kell erőltetni. Ebből kiindulva bezárhatnának a múzeumok, a könyvtárak, a művészmozik, mert ha ezen intézmények csak abból élnének, amit a látogatók fizetnek, már megszűntek volna. A mi feladatunk, hogy felébresszük a fiatalokban az igényt az önkénteskedésre, adománytoborzásra, programszervezésre. Szemléletet formálunk, ezért hibás erre olyan szolgáltatásként tekinteni, amire nincs igény. Két éve bontogatjuk le a megyéről a sötét jelzőt, és lehet, hogy naiv vagyok, de azt hittem, hogy sokan meglátják az értéket abban, amit önerőből csinálunk.

Nincs idő az önmarketingre

– Reméltem, hogy működni fog az „adjon úgy is, ha nem kérem”, hogy azok, akik részesei a döntéshozatali folyamatoknak, a szakmai szervezetek belátják, fontos, ami a Laborban zajlik, és támogatják a munkánkat. Azt gondoltam, hogy tettünk le annyit az akcióinkkal – a melegedő programmal, a tolltartó kampánnyal, a zenés és kulturális rendezvényeinkkel – az asztalra, hogy nem kell bizonygatnunk, a hozzánk érkező adományokat jó célokra fordítjuk. Azon is sokat rágódtam, hogy egyáltalán elmondjam-e, milyen helyzetbe kerültünk, nehogy azt higgyék, hogy elbuktunk vagy elköltöttük az adományokat – fakadt ki Fekacs.

– Évente egymillió forintra lenne szükségünk ahhoz, hogy stabilan működhessünk. Egy olyan országban, ahol nyolcmillió forint gyűlt össze egy kutya gyógyítására, tudom, hogy az emberek szívesen segítenek. De amíg azon dolgozunk, hogy minél több hasznos időt töltsünk el a gyerekekkel, nincs időnk az önmarketingre. Nem temetem magunkat, mert számtalan projekttel ellentétben nálunk nem a lelkesedés és az érdeklődés hiányzik, hanem a pénz. Fájna, ha emiatt kellene bezárnunk…

