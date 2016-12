Bakokat lőttek tilalmi időben

Lejárnak 2017 februárjának utolsó napján az elmúlt tíz évre vonatkozó vadászati szerződések, az elkövetkező húsz évre a vadászterületek határát újból meg kell állapítani.

A törvény lehetőséget ad arra, hogy új vadásztársaságok alakuljanak, azonban ezek az új szervezetek a vadászterületeket már csak a korábban meglévő vadásztársaságok területéből tudják lecsípni, s ebből fakadnak a különböző konfliktusok. Ez lehet az oka annak a vadorzó tevékenységnek is, amelyről Turzó János, az újonnan alakult Újfehértói Földtulajdonosok Vadásztársaságának tagja számolt be lapunknak.

Szakemberek a hűtőházban

– A megyei vadászati felügyelőség már kijelölte számunkra azt a területet, amelyen március 1-jétől a vadgazdálkodást végezhetjük. Kijárunk arra a területre, készítünk oda etetőt, sózót, jelöljük ki a helyüket, s így vettük észre december elején, hogy a másik újfehértói vadásztársasághoz tartozó vadász nemcsak őzsutákat, hanem őzbakokat is lőtt, holott a bakok elejtésének a szezonja már régen véget ért. Mivel a vadászati tilalom alatt ejtett el több bakot, valamint kísérő vadászként a tagtársával is lövetett egy sutát és két bakot, ez tulajdonképpen orvvadászat, s a vonatkozó törvény szerint bűncselekmény – mondta felháborodottan Turzó János, majd így folytatta:

– Bár igaz, hogy törvényileg sutát lehet még vadászni, s papíron még az Újfehértói Vadásztársaságé az a terület, de erkölcstelennek tartjuk, hogy a leendő területünkre ment őzet vadászni.

– Mikor szóvá tettük mindezt annak a vadásznak, az volt válasza, hogy vegyük tudomásul, még vagy húsz darab őzsutát fog ott elejteni. Az a tény pedig, hogy bakokat ejtett el tilalmi időben, az már a mi gazdálkodásunkat veszélyezteti. Vadorzás miatt bejelentést tettünk a rendőrségen és a megyei kormányhivatal vadászati felügyelőségén is. Az illető vadász a vadakat kizsigerelve leadta a hűtőháznak, vagyis az őzbakok elsődleges külső bélyegei már nem voltak meg, de a szakemberek anélkül is meg tudták állapítani, hogy nemcsak suták, hanem bakok is voltak a leadott állatok között.

– A megyei kormányhivatal két vadászati szakügyintézőjétől én is megkaptam a jegyzőkönyvet, amelyben az szerepel, hogy a megvizsgált őzek ivarát tekintve bakok voltak, amelyekből a korukat tekintve egy fiatal, három pedig középkorú volt.

Továbbküldték a hivatalnak

Az üggyel kapcsolatban érdeklődésünkre a következő tájékoztatást adta Fehérvári Marietta címzetes rendőr százados, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense:

– 2016. december 8-án egy helyi vadásztársaság tagja orvvadászatról tett bejelentést az Újfehértói Rendőrőrsön. A rendőrség a körülmények tisztázása érdekében szakértő bevonásával büntetőeljárást rendelt el. A szakemberek az eljárás során megállapították, hogy az elkövetett cselekmény nem valósított meg bűncselekményt, hanem csak szabálysértést, ezért a Nyíregyházi

Rendőrkapitányság Újfehértói Rendőrőrse az ügyben keletkezett valamennyi iratot megküldte a vadászati szabálysértés lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnak.

„Folyamatban lévő ügy”

A kérdéseinket elküldtük a megyei kormányhivatalnak is. Arra kérdeztünk rá, hogy a megyei kormányhivatal munkatársai mi mindent állapítottak meg az újfehértói hűtőházban, valamint mi a hivatal álláspontja az üggyel kapcsolatban, s kíváncsiak voltunk arra is, vajon a megyei kormányhivatal milyen szankcióval élhet egy ilyen szabálysértéssel kapcsolatban.

Levelünkre azt a választ kaptuk, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a folyamatban lévő ügyről jelenleg nem kíván nyilatkozni, azonban az ügy kivizsgálását követően elsőként fogja lapunkat tájékoztatni.

