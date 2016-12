Balesetek az M3-ason – Gábor attól félt, hogy kizuhan a szélvédőn

A miskolci fiatalember elmesélte, hogy az emeleten az első sorban ült, látta, amikor az autó a jeges aszfalton megcsúszott és a külső sávban haladó busz elé fordult, nekicsapódott a szalagkorlátnak és olyan erővel vágódott vissza, hogy a belső korlátnak tolta a buszt.

– A sofőr mindent megtett, hogy elkerülje az ütközést, lassított és az ellenkormányzásnak köszönhető, hogy nem az árokba zuhantunk, mert akkor biztosan több áldozata lett volna a tragédiának – vélekedett Gábor, aki kisebb sérülésekkel megúszta a balesetet.

– Amikor egyértelművé vált, hogy összeütközünk, befeszítettem magam, és csak azért aggódtam: ne repüljek ki a szélvédőn. Majd úgy éreztem mintha egy lassított felvételben lennénk, lassan az oldalára dőlt a busz. Szerencsére nem nagy erővel csapódtunk az úttestnek. Aztán minden elsötétedett, a telefonnal próbáltunk világítani és hívtuk a 112-őt. Alig fél órára voltunk attól, hogy hazaérjünk… A súlyos sérülteket kórházba vitték, én csak másnap mertem megmondani az édesapámnak, hogy mit történt, akkor elsírtam magam – mondta a miskolci fiatalember.

Elkerülhetetlen volt a baleset

Életét vesztette a szombat éjjeli buszbaleset egyik súlyos sérültje. Ő egyike annak a két középkorú nőnek, akit súlyos sérülésekkel szállítottak a miskolci kórházba. Bár vasárnap mindkettejüket órákon át operálták, s állapotuk stabilizálódott, egyikük hétfőre virradóra elhunyt.

A bécsi adventi kirándulást szervező debreceni Grand Tours utazási iroda autóbusza 81 utassal Mezőkeresztes térségében borult fel az M3-as autópályán, mögötte pedig 11 jármű ütközött a csúszós úton. A helyszínen hárman szörnyet haltak, több tucatnyian, köztük heten súlyosan megsérültek.

Nagyon szigorúak a szabályok

Az egyik nagy múltú megyei utazási iroda vezetője nem szerette volna, ha a nevét leírjuk, de a tapasztalatait megosztotta lapunkkal. Elmondta: az utasok biztonsága érdekében szigorú szabályokat kell betartaniuk, ő pedig sokszor még olyan intézkedéseket is tesz, ami nem lenne kötelező.

– Soha nem engedem el csoportkísérő nélkül az utasokat, mert baj esetén szükség van valakire, aki telefonál, koordinál, és ehhez akkor is ragaszkodom, ha ez időnként nemtetszést vált ki. Szörnyű, ami a hétvégén történt, nagyon sajnálom az irodát és a buszon lévőket is, a hírek alapján úgy tűnik, elkerülhetetlen volt a baleset. Ha mi Bécsbe viszünk csoportot, négyfős személyzet kíséri őket: két buszvezető, egy idegenvezető és egy csoportkísérő. Amikor viszont Debrecenből indult az autóbusz az osztrák fővárosba, és hazafelé már nem tudták volna tartani a vezetési időt a sofőrök, a cég tulajdonosa egy plusz buszvezetőt is kért. Ebben ő a profi: pontosan tudja, hogy néhány perces időtúllépés sem megengedett, ezért visszafelé hárman váltották egymást. Ez fontos, hiszen az utasok akkor érzik magukat biztonságban, ha a busz vezetője kiegyensúlyozott és nyugodt – mondta el lapunknak a szakember, aki szerint az ehhez hasonló balesetek megrendítik a bizalmat, az utazás során történt tragédiák hatását mindig megérzik az irodák. Eloszlatott egy tévhitet is, a részvételi jegy nem tartalmaz biztosítást. – Erről az utasoknak egyénileg kell gondoskodniuk, az iroda nem dönthet helyettük. Ajánlhatunk nekik biztosítást, ám ez nem kötelező. De számtalan eset bizonyítja, hogy nem szabad spórolni rajta, hiszen a külföldi ügyintézést nagyban megkönnyíti, az esetleges orvosi ellátás költségeinek fedezéséről vagy a kártérítésről nem is beszélve.

– A több évtizedes gyakorlattal rendelkező autóbusz-vezetőnk megkísérelte az ütközést elkerülni, de a manőver az autóbusz felborulását eredményezte – közölte az iroda a Facebook-oldalán. – Az buszon utazó utastársaink tájékoztatása szerint a baleset elkerülhetetlen volt egy autóbuszunk elé előzésből visszatérő, megpördülő és a busznak csapódó személygépkocsi miatt.

Kártérítési előleg

– Miután a felelősség megállapítására indított vizsgálat még hosszabb időt vesz igénybe, de a tragédiában érintett családok most szorulnak segítségre, a Grand Tours 2000 Kft. ügyvezetése úgy határozott, hogy felelősségének elismerése nélkül kártérítési előleget fizet az érintettek, illetve családjaik részére, amelynek összege a felelősség megállapítása után lesz elszámolva a károkozó felelősségbiztosításának terhére – olvasható továbbá a közleményben. A halálos balesetet szenvedettek családjainak 500 ezer forintot kívánnak utalni, míg a súlyosan sérült utasokat megkeresik, és tájékozódás után nekik is segítenek.

Az utazási iroda a tragédiában érintettek fájdalmában osztozva, családjuknak vigasztalódást kívánva kéri az érintett utasait, illetve hozzátartozóikat, hogy jelentsék be igényeiket az utazási iroda debreceni székhelyén.

Budapest, Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Miskolc – Négyre emelkedett az M3-as autópályán szombat éjjel történt buszbaleset halálos áldozatainak száma, miután az egyik életveszélyes sérült elhunyt a miskolci kórházban. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemeltetési igazgatója azt mondta a Hír TV-nek, hogy az időjárási viszonyoknak megfelelően síkosságmentesítik az utakat, de azt is elárulta, hogy csak a balesetet követően indultak el a gépeik.

Debrecen, Mezőkeresztes – A szombat éjszakai tömegszerencsétlenség halálos áldozatai között debreceniek is vannak, és a sérültek között is sok a Hajdú-Bihar megyei. A debreceni Kenézy Kórházban több sérültet már megműtöttek. Az RTL Klub híradója megtalálta azt a férfit is, aki fiával együtt ült a buszon, és segített kihúzni utastársait a roncsok közül.

Mezőkövesd – Az M3-as buszbaleset egyik áldozata Veronika, akit Harsány lakói egy emberként gyászolják a fiatalt.

Mezőkövesd, Debrecen – Négyen meghaltak a szombat éjszakai tömegszerencsétlenségben az M3-as úton.

Mezőkövesd – Az M3-son felborult buszon nyolcvanegyen utaztak, hárman meghaltak. Egy fiatal pár a busz felső szintjén utazott.

Budapest/Miskolc – Négyre emelkedett az M3-as autópályán szombat éjjel történt buszbaleset halálos áldozatainak száma – számolt be az M1 aktuális csatorna hétfő reggel.

Debrecen – Kártérítési előleget fizet a tragédiában érintett családoknak a debreceni Grand Tours utazási iroda, amelynek autóbusza szombaton éjszaka balesetben felborult az M3-as autópályán – közölte az iroda Facebook-oldalán vasárnap késő este. Az M3-as autópályán Mezőkeresztes és Mezőkövesd között történt balesetben hárman meghaltak, több tucatnyian pedig megsérültek.

Budapest – Ketten is életveszélyes állapotban vannak az M3-as autópályán szombat éjszaka történt buszbaleset sérültjei közül, őket Miskolcon kezelik – hangzott el az M1 aktuális csatorna vasárnapi műsorában.

Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Miskolc – Halálos közúti közlekedési baleset történt az M3-as autópályán, Mezőkeresztes és Mezőkövesd között. A teljes útlezárást követően az autópálya mindkét oldalán újra megindult a forgalom.

Debrecen – Vélhetően egy ütközést próbált elkerülni a debreceni Grand Tours utazási iroda buszának vezetője, amikor a busz megcsúszott és felborult – mondta el a három halálos áldozattal járó, Mezőkövesdnél szombaton történt balesettel kapcsolatban az iroda tulajdonosa az MTI-nek.

Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Miskolc – Halálos közúti közlekedési baleset történt az M3-as autópályán, Mezőkeresztes és Mezőkövesd között. A rendőrség teljes útlezárást rendelt el az autópálya mindkét oldalán. A korlátozás enyhült, a baloldalon megindulhatott a forgalom.

Debrecen – Nagy Sándor, a szerencsétlenül járt emeletes autóbuszt üzemeltető Grand Tours Kft. ügyvezető igazgatója éppen Ausztriából tartott hazafelé vasárnap délelőtt, amikor elértük telefonon.

Debrecen – A sérültek közül 8 főt az ellátásuk után hazaengedtek, három embert viszont a kórházban bent tartottak.

Budapest/Debrecen – Három súlyos sérültet ápolnak a debreceni Kenézy kórház traumatológiai osztályán az M3-as autópályán, a Miskolc felé vezető oldalon szombat éjszaka felborult busz utasai közül, közölte a kórház sajtószóvivője vasárnap délelőtt az MTI-vel.

Budapest/Miskolc – Két súlyos sérültnek azonnali műtétre volt szüksége az M3-as autópályán, a Miskolc felé vezető oldalon szombat éjszaka felborult busz utasai közül – mondta el az M1 aktuális hírcsatorna reggeli híradójában Csiba Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház főigazgató főorvosa.

Miskolc – Az elsődleges adatok szerint hárman haltak meg abban a buszbalesetben, amely szombaton éjfél előtt történt az M3-as autópályán, a Miskolc felé vezető oldalon, a 133-as kilométerszelvénynél. A már felborult járműnek több autó is nekirohant – mondta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-nek.

Harsány, Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Miskolc – Halálos közúti közlekedési baleset történt az M3-as autópályán, Mezőkeresztes és Mezőkövesd között.

