Balesettel indult a kedd Nyíregyházán

Kedden tovább folytatják a szakemberek a Bethlen Gábor- Mező-Vasgyár utcai csomópont burkolati jeleinek felfestését, a sebességkorlátozás továbbra is érvényben van. A járda aszfaltozásán is dolgoznak még, így a gyalogosforgalom is korlátozott a szóban forgó szakaszon.

A Tünde utcán ma is tart az útfelújítás. ami továbbra is útszűkületet eredményez, tovább él itt is a sebességkorlátozás. A 36-os fűt mellett, a Salamonbokori és a Szélsőbokori út között erősáramú kábelt fektetnek, emiatt leszűkített forgalmi sávra lehet számítani. A Tünde utcai munkák is zajlanak még, ez kihat a Lapály és a Kéményseprő utca forgalmára is.

A Dózsa György utcán, a Belső körútnál, a Dózsa csemegénél, útfelbontás lassítja a közlekedést.

Reggelente párásak, néhol pedig, ahol ez lefagyott, fagyosak, csúszósabbak az utak, ennek megfelelően közlekedjenek az autósok.

Nyírszőlős belterületén, a Sugár úton kőzműépítés miatt lassul a forgalom.

