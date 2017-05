Bánjunk csínján az étrend-kiegészítőkkel!

Szinte mindenki szed ma már valamilyen étrend-kiegészítőt, csak épp nem mindegy, hogy milyet és mennyit – különösen igaz ez annak a vizsgálatnak a tükrében, amit a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a kormányhivatalok végeztek, és amelyen az ellenőrzött termékek hatvanegy százaléka nem felelt meg az előírásoknak.

Hazánkban az étrend-kiegészítők negyed részét a sportolóknak szánt készítmények teszik ki, a szabadidős sportokat űzőknek ugyanis közel hetven százaléka fogyaszt étrend-kiegészítőt – ismertette a felmérés eredményét Kasza Gyula, a Nébih munkatársa.

Sportitalok, energiaszeletek

A legnépszerűbbek a fehérjék, aminosavak, a kreatin, illetve az ezeket tartalmazó készítmények, valamint a vitaminok, illetve az ásványianyag-tartalmú étrend-kiegészítők, de sokan fogyasztanak sportitalokat és energiaszeleteket is. Az étrend-kiegészítők használatával kapcsolatosan több probléma is felmerül: sok esetben nem indokolt a szedésük, vannak, akik túl­adagolják azokat, de egyes termékek akár szennyező anyagokat is tartalmazhatnak. Szilvássy Blanka az interneten, valamint az üzletekben végzett, ellenőrzéssel kapcsolatos tapasztalatokról elmondta: vizsgálataik során a boltok polcain vásárolt áruk (összesen kilencvenkét darab termék: testtömegcsökkentők, potencianövelők, vitaminok, halolajok, proteinek) 61 százaléka nem felelt meg az előírásoknak: ezek 39 százaléka minőségi, illetve összetételbeli, kilenc százaléka élelmiszer-biztonsági, hetvenegy százaléka jelölési problémát mutatott.

Az internetes ellenőrzés során rendelt termékek 87 százalékánál találtak nemmegfelelőséget. A legnagyobb arányban itt is jelölési hiányosságok jelentettek problémát – beleértve az internetes honlapokon található információkat, de szép számban jelentkeztek élelmiszer-minőségi- és biztonsági hibák, hat termék esetében pedig élelmiszer-hamisítás miatt is szükséges volt az eljárás megindítása.

Schreiberné Molnár Erzsébet, az OGYÉI főosztályvezetője az étrend-kiegészítők falhasználási tapasztalatait összegezve elmondta: az emberek döntő többsége az ásványi anyagok pótlására (86 százalék), illetve az egészség megőrzésére (80 százalék) szed étrend-kiegészítőket, a betegségek tüneteinek kezelésére 49, potencianövelésre pedig egy százalék használja a szereket. Fontos szempont volt még az immunerősítés (70 százalék), a csontok, ízületek (44 százalék), illetve a szív- és érrendszer erősítése (24 százalék), valamint a testsúlyszabályzás is.

A legtöbben gyógyszertárakban szerzik be az étrend-kiegészítőket, de sokan vásárolnak bioboltokban is, az emberek hat százaléka az interneten keresztül, tizenegy százaléka pedig MLM-rendszerben jut ezen termékekhez. Évente ezer–kétezer új étrend-kiegészítő jelenik meg a piacon, azonban ezeknek szinte a fele nem felel meg az előírásoknak – írja a vizsgálatot bemutató Laboratorium.hu.

– KM –

Gyanús lehet

Mire figyeljünk a vásárlásnál?

Gyanút kelthetnek többek között a túl sokat ígérő üzenetek, a nagyon magas ár (különösen kis kiszerelésnél), illetve az OÉTI-szám hiánya.

A potencianövelők, fogyást segítő és mellfeszesítő anyagok nagyon nagy mértékben nem feleltek meg az elvárásoknak: 87 százaléknál jelölési hibát, 26 százaléknál jelölési hibát és biztonsági problémát, sok termékben pedig tiltott gyógyszerhatóanyagot is találtak.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA