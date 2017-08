Barcelonai gázolás – Fidesz-KDNP: a bevándorlással együtt a terror Európába költözött

Hollik István KDNP-s országgyűlési képviselő pénteki budapesti sajtótájékoztatóján a spanyolországi merényletekre reagált, és a kormánypártok nevében részvétet nyilvánított az áldozatok hozzátartozóinak és a spanyol népnek.

Kiemelte: az elmúlt két évben csaknem félezer európai áldozatot követeltek a terrortámadások, amelyek az európai emberek életének mindennapi részévé váltak.

“Néhány éve még Európa a béke és a biztonság szigete volt”, mostanra viszont egymást érik a terrortámadások – mondta a kereszténydemokrata politikus. Úgy fogalmazott: európai nagyvárosokban “egyszer csak kivégzőhellyé változik egy metró, repülőtér, templom vagy mint most Barcelonában, egy békés sétálóutca”.

Minden terrortámadás után kiderül – folytatta Hollik István -, hogy a merényletek hátterében ott áll a migráció, “az Európa-, zsidó- és keresztényellenes iszlám terror”.

A képviselő felháborítónak nevezte, hogy még mindig vannak próbálkozások arra, hogy letagadják: “a bevándorlás és a terrorizmus kéz a kézben jár”. Elfogadhatatlannak tartja azt is, hogy egyes politikusok és civil szervezetek megpróbálják elfogadtatni az európaiakkal, hogy a terrorhoz hozzá kell szokni, az ma már az európai mindennapok része.

A Fidesz-KDNP szerint ez nem igaz, “a terrort a bevándorlás hozta Európába és a bevándorlást támogató brüsszeli politika” – jelentette ki.

“Hány ártatlan embernek kell meghalnia ahhoz, hogy Brüsszel, a brüsszeli bürokraták és döntéshozók megváltoztassák bevándorláspolitikájukat, amely terrort és halált hozott Európába?” – tette fel a kérdést Hollik István, aki szerint a bevándorlás, az illegális határátlépések támogatói – legyen szó brüsszeli döntéshozóról vagy Soros György által támogatott civil szervezetről – a terrorizmus Európába költözését támogatják.

Az pedig – mondta -, hogy a barcelonai támadó vagy támadók “másodgenerációs elkövető vagy elkövetők”, még inkább alátámasztja, hogy a multikulturalizmus és az integráció politikája zsákutca.

Csütörtök délután egy feltételezett dzsihadista kisteherautójával gyalogosok közé hajtott Barcelona központjában, és hatszáz méteren keresztül gázolt el járókelőket, legkevesebb 13 ember meghalt. Péntekre virradóra Cambrils katalán tengerparti üdülőhelyen is gázolásos merényletet követtek el.

Hollik István a sajtótájékoztatón kérdésre megerősítette: a Fidesz-KDNP képviselői nem vesznek részt a hétfői rendkívüli parlamenti ülésen. Sajnálatosnak nevezte, hogy az ellenzék a devizahiteleseket használja fel egy ilyen ülés “összerángatására” csupán annak érdekében, hogy “a CEU-t, Soros György egyetemét védjék, és ezt az ügyet megpróbálják megint napirendre venni”. “Mivel ezek nem valós kérdések, és semmi aktualitása nincsen, ezért mi nem fogunk részt venni az ülésen” – mondta, hangsúlyozva ugyanakkor azt, hogy a devizahiteleseket, ahogyan eddig, továbbra is segítik.

Arra a felvetésre, hogy a Magyar Nemzet úgy tudja, diplomaták kormányzati “sorvezetőt” kaptak, amely szerint Soros Györgyöt mindenképpen meg kell említeniük augusztus 20-ai beszédükben, a KDNP-s politikus úgy reagált: nem tud ilyen “sorvezetőről”. Ugyanakkor szerinte Szent István Magyarországa és Soros György egész Európában erőltetett elképzelése egyértelműen szemben áll egymással, ezért nem mesterkélt erről beszélni augusztus 20-án.

Az MSZP és a Jobbik esetleges együttműködését firtató kérdésre a képviselő azt mondta: a két párt a hatalomért és a pénzért mindenre képes, a szocialistáknak mára elmúlt az a “finnyásságuk”, hogy nem működnek együtt a Jobbikkal “annak radikális és antiszemita volta miatt”. Hozzátette, korábban a Jobbik is kizárta az együttműködést az országot romba döntő MSZP-vel.

Kérdezték őt arról is, hogy a sajtó egy részét nem engedték be egy csütörtöki, nyugdíjasok részvételével zajlott jobbikos kerekasztal-beszélgetésre. Szerinte azért nem engedtek be egyes médiumokat, mert a Jobbiknak és elnökének, Vona Gábornak titkolnivalója van a nyugdíjasokkal kapcsolatban. Vona Gábornak inkább bocsánatot kellene kérnie a nyugdíjasoktól az őket megsértő megnyilvánulásai miatt – tette hozzá.

Egy másik felvetésre, amely szerint az FTC sajtóeseményeire pedig a Hír TV-t nem engedik be, azt mondta: erről az FTC-t kell megkérdezni.

– MTI –

