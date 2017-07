Befejezéséhez közeledik a hármas kereszteződésben épülő körforgalom építése Kisvárdán

A kivitelezést az olcsvaapáti székhelyű Zemplénkő Kelet–magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft. nettó 273 millió forintos nettó költséggel építi. A csatlakozó útszakaszok, járdák, autóbusz megállóhelyek átépítése, és a kapcsolódó közműkiváltások (hírközlő vezetékek, víz- és gázvezetékek stb.) elvégzését is a Zemplénkő szakemberei végezték. A négyágú körforgalom, buszöböl, gyalogátkelők és parkoló is épül az állami finanszírozású, 273 millió forintos projekt keretében. A 9 méter belső sugarú, 6 méter körpálya szélességű körforgalom mellett két autóbusz egyidejű megállását biztosító új autóbuszöböl és négy gyalogos átkelőhely már felfestésre is került, valamint létesül egy új, párhuzamos megállást biztosító parkoló is. Megtörténik a csomópontba csatlakozó utcák burkolatának felújítása és a járdák átépítése is.

A munkák folyamán több mint háromezer köbméter földet mozgattak meg. Mintegy 1700 méter szegélyt építettek, és 2200 négyzetméternyi terület térkő burkolatot kapott. A cementes és bitumenes pályaszerkezeti rétegek összesen több mint ezer köbmétert tesznek ki. A munkálatok előrehaladásának bizonyítéka, hogy már megkezdték az útburkolati jelek és a különböző tájékoztatást adó táblák kihelyezését is. Javítják a kisebb, munka közben keletkezett hibákat, a járdák felületének finomítását.

– Vincze Péter –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA