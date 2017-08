“Begyógyszereztem magam és beültem az autó volánja mögé” – Öngyilkos akart lenni Győzike a NAV-vizsgálat miatt

– Minden bizodalmam odalett, és annyira elkeseredtem, hogy háromszor is öngyilkos akartam lenni. Begyógyszereztem magam és beültem az autó volánja mögé. Mindannyiszor a gyerekek rohantak sírva Beához, hogy szedjen ki a kocsiból. Neki köszönhetem, hogy élek – vallotta be Győzike, akinek felesége vélhetően így megakadályozott egy felelőtlen közlekedési balesetet is.

A család egyébként többször is dobra verte, milyen rosszul állnak a NAV razzia óta: Győzike például azt írta még júniusban, hogy: “A tandíjat sem tudjuk befizetni a gyereknek!”

Meglepő mód a nincstelen Győzike mégis egy bécsi luxusszállodában nyaralt a szülinapján – bár ezt elmondása szerint nem ő, hanem egy tévéstáb finanszírozta.

Figyeljünk önmagunkra és a környezetünkben élőkre!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

