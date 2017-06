Beköszönt a Bátori Nyár

A részletes programtervet egy sajtótájékoztató keretében ismertette hétfő délelőtt Máté Antal polgármester.

A nagy sorozat június 24-én, szombaton a Kulturális Központban veszi kezdetét az ExperiDance Revans című előadásával. Még ugyanezen a napon, a Múzeumok Éjszakáján a Báthori István Múzeum is szélesre tárja kapuit – fogalmazott a nyírbátori polgármester, aki szerint a nyári programkavalkád alapvetően négy nagyobb horderejű fesztiválra épít: a harmadik Nyírbátori Lovas- és Gasztrofesztiválra, melyen a Honeybeast lesz a fellépők közt a legnagyobb név, a huszonötödik Szárnyas Sárkány Nemzetközi Utcaszínházi és Világzenei Fesztiválra (itt várhatóan a Magashegyi Undergroundra és a Kerekes Bandre lesznek a legtöbben kíváncsiak), az ötvenegyedik Nyírbátori Zenei Napokra és a negyedik Death­crew Könnyű­zenei és Filmfesztiválra.

Táborozási lehetőségek

– Gondoltunk a nyírbátori családokra is, ahol a szülők nyáron is dolgoznak, akár több műszakban. Nekik lehet segítség az a széles körű táboroztatási lehetőség, amit az önkormányzat biztosít. Szervezünk színjátszó, lovas, természettudományos, matematika- és természetvédelmi tábort is itt Nyírbátorban – emelte ki Máté Antal. Hozzátette: a városkártyával a helyiek 10 százalékos kedvezménnyel vásárolhatnak belépőt a fizetős zenei és kulturális programokra. A polgármester büszkén említette meg Balázs Fecó augusztus 13-ai koncertjét, amit azért nevezett nagy dolognak, mert a Kossuth-díjas művész mostanság ritkán vállal fellépést.

KM-TG

