Beköszöntött a bronzkorszak Vasváriban

Kissé faramuci szituációba csöppent a Tiszavasvári az utolsó fordulóban. A megyei első osztályú futballcsapat „szabadnaposként” legfeljebb csak szurkolhatott azért, hogy megőrizze a harmadik helyet. Nos, az „ima” meghallgatásra talált, a Kiss-legénység az idény során produkált nagy alakítása jutalmaként pedig megcsípte a bajnoki bronzérmet.

– Bravúr! Egy szóval így lehet jellemezni az elmúlt bajnoki évet – taglalta a történteket Kiss Gábor, a Tiszavasvári edzője. – Igencsak rapszodikusra sikerült, főleg a tavaszi idényünk, ennek ellenére sikerült a bronzérmet megszereznie a csapatnak. Véleményem szerint felesleges azon tűnődni, hogy mi lett volna ha… Gondolok itt elsősorban a kiesett két csapat ellen elveszített összesen hét pontra, egy biztos, mi szereztük a harmadik legtöbb pontot a bajnokságban. Ez azért is nagy teljesítmény mert, több mögöttünk végzett rivális is erősebb játékosállománnyal rendelkezett, azonban a csapatom erejét mutatja, hogy volt időszak a bajnokság közben, amikor reális esélyünk mutatkozott a második hely megszerzésére is. Csapatsport révén nem szeretnék senkit kiemelni, úgy vélem, hogy a játékosaim mind az edzéseken, mind pedig a mérkőzéseken igyekeztek a legjobb tudásuk szerint teljesíteni, hozzáállásukat nem érheti kritika, azonban azt is tudják, van miben fejlődniük.

A jól szereplésünk záloga volt az is, hogy vezetőink ismét nyugodt és biztos hátteret biztosítottak, így a játékosoknak csupán a jó teljesítményre kellett összpontosítani.

Noha korábban a Tiszavasvári széthullásáról, sőt az esetleges nívócsökkenésről (magyarán visszalésről…) is suttogtak a jólértesültek, ebből egy szó sem igaz.

– Nácsa Balázs elnökünk és László Zoltán szakosztályvezetőnk hozzáállását mutatja, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyok, a következő bajnokságban is hasonló feltételek mellett dolgozhatok – nyomatékosította Kiss Gábor, végképp cáfolva a pletykákat. – Ennek értelmében a keretet kilencven százalékban egyben tartották, velük már meg is egyeztünk a következő idényre, és lehetőség lesz három-négy megyei szinten minőségi játékos igazolására is. Persze, az elért kiváló eredményt helyén kezeljük, és igyekszünk lehetőségeinkhez mérten becsülettel felkészülni a következő évadra is.

KM-KT

VISSZA A KEZDŐOLDALRA