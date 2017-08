Belakták a Forma–1-et a magyarok

Ezen a héten volt éppen 31 éve, hogy leintették az első Magyar Nagydíj győztesét Mogyoródon. A pole pozíciót Ayrton Senna szerezte meg a Lotus-Renault-val, a második helyről honfitársa, a későbbi győztes Nelson Piquet indulhatott.

Változó hangulat

Ezt a versenyt még édesapja nyakából látta Mészáros Sándor, lapunk tudósítója, aztán a következő évtizedekben csupán két magyar futamot hagyott ki. Erről így mesélt:

– A 2000-es évektől már akkreditált újságíróként lehettem jelen a versenysorozaton, nem csak Mogyoródon, hanem Európa-szerte.

– A mi versenypályánk sajátosságai csak kicsit változtak. Egy kanyart levágtak, meghosszabbították a célegyenest, két helyen kiszélesítették, összességében erős, technikás pálya maradt. Itt lett világbajnok Schumacher és Mansell. Általában nem nálunk dől el a sorozat, illetve az utóbbi években azt tapasztalni, hogy aki nyert Mogyoródon, nem lett világbajnok. A versenyek hangulatát nagyban megváltoztatta a tulajdonosváltás. Az amerikai szemlélet azt eredményezte, hogy a közönség számára sokkal több szórakozási lehetőség nyílt. A magyarországi futamra úgy tekintenek, hogy ez egy tradicionális pálya, csak Monte Carlóban és Monzában rendeztek sorozatban több futamot. Baumgartner Zsolt révén pontszerző pilótánk is volt, és Jánvári Zsolt személyében kisvárdai szakember dolgozik a Wiliams istállójában.

Lapunk fotóriportere, Janics Attila 1998-ban járt először a Hungaroringen, egy ajándékba kapott bronz állójeggyel. Amikor távolról meghallotta a V10-es motorok „zenéjét”, önkéntelenül futásnak eredt, hogy mihamarabb láthassa is az autókat, s azóta csak egyetlen alkalommal, egy külföldi út miatt hagyta ki hazánk Forma–1-es futamát.

További tervek

– Közel áll hozzám az autósport, nagyon régi álmom vált valóra, amikor a 2017-es Magyar Nagydíjon – a Kelet-Magyarországnak ­köszönhetően – akkreditált fotósként vehettem részt – vallott munkatársunk, aki több mint tíz éve örökíti meg a máriapócsi RabócsiRing eseményeit.

– Egészen más élmény elmenni a barátokkal, leülni a tribünre vagy a domboldalba sörözni. Fotósként kemény munka, másfajta élmény várt rám – fogalmazott Janics Attila, aki miután közelebbről is beleszagolt a benzingőzbe, úgy tervezi: jövőre is a Kelet akkreditált fotósaként utazik Mogyoródra, s akkor már a boxutcában és a pilótákról készített képeivel is megörvendezteti olvasóinkat.

