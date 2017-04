Beleszólhatnak a kerethirdetésbe

A nyírbátori Győrfi Tibor-edzésközpont volt egy héten át a korosztályos lányválogatottak otthona. Előbb az ifjúsági, majd a serdülő nemzeti csapat tartotta edzőtáborát a nyírségi városban, a kisebbek között ott volt a nyírbátori Tölgyes Dorottya és a nyíregyházi Laskai Írisz is. A serdülő válogatott szövetségi edzője pedig Fazekas Mária, aki nemcsak remek eredményei (csapatban Európa-bajnok is volt 2000-ben) miatt üde színfoltja a sportágnak a mai napig.

– A tavaszi szünetben túlzsúfolt a válogatottak edzésközpontja, a Marczibányi téri Ormai-csarnok, és Csekő Sándor ajánlotta fel, hogy készülhetnek itt, náluk az ifik és a serdülők is. Először vagyunk itt, személy szerint én a városban is most jártam először, de nem kellett csalódnunk, remek körülmények között készülhettünk. Az volt a legjobb benne, hogy csak mi használtuk a termet, akkor és annyi asztalon edzettünk, amikor és amennyin akartunk.

A Nyírbátorban tréningező lányok közül kerül majd ki az a négy játékos, aki a serdülő válogatottunkat alkotja majd a nyári, portugáliai Európa-bajnokságon. Esetleg a két szabolcsi versenyzővel is lehet számolni a kerethirdetéskor?

– Írisz és Dorottya nem véletlenül került be a keretbe, bár mindketten fiatalabbak a többeiknél, Tölgyes Dorottya még újonc korcsoportos – felelte Fazekas Mária. – Bízom benne, hogy meg tudják nehezíteni a többiek dolgát, és az enyémet is, amikor utazó keretet kell hirdetnem. Ők azonban elsősorban még ebben a korosztályban is a jövő emberei.

Fazekas Mária esetében a játékospályafutásáról sem kell még múltidőben beszélni, hiszen a Budaörsi SC igazolt versenyzője, és mivel össze tudja egyeztetni az edzősködéssel a játékot, ezért ez a felállás a jövőben is működhet, mégha sok szervezőmunkával is jár. A sportág április elején tartott, viharos közgyűlése előtti kortesbeszédekben a női szakágat is sok kritika érte. A Bátorfi Csillával és Tóth Krisztinával alkotott „aranygeneráció” tagjaként jogosnak érzi a kritikát a korábbi Európa-bajnok?

– A helyzet az, hogy amikor mi gyerekek voltunk, sokkal többen asztaliteniszeztek, de nyugodtan mondhatom, hogy sokkal többen sportoltak – így Fazekas Mária. – A Statisztikában kezdtem, és annyi gyerek volt, hogy a kispadon ülve vártuk sokan, hogy az asztaloknál négyesével játszó valamelyik társunkat le tudjuk cserélni. Ma már nem így van. A Statisztikán kívül Budapesten nincs is más klub, most már inkább vidékről kerül ki egy-egy tehetséges gyerek. A legfőbb gond az, hogy kicsi a merítési lehetőség az utánpótlásból, és lehet ezt az edzőkre fogni, de a gyerekeknek nincs itthon ellenfelük, itthon nem találkoznak mindenféle stílusú játékossal, így meglepődnek, amikor külföldön egy-egy balkezes, védőstílusú vagy szemcsés borítással játszó pingpongos áll velük szemben. Úgyhogy a probléma globális, ami itthon elég, az a nemzetközi porondon kevés. Arról nem beszélve, hogy külföldön, mondjuk Romániában is léteznek bentlakásos edzőtáborok. Mert az ilyen háromnapos összetartásokkal nem tudunk csodát csinálni.

Névsorolvasás

A Nyírbátorban edzőtáborozó korosztályos lányválogatottak tagjai

Ifjúsági: Harasztovich Fanni, Fehér Orsolya, Göndör Fanni (mindhárman Statisztika), Nagypál Márta (Jászkun Volán), Korda Kitty (AC Szekszárd), Füle Kata (Univer Kecskemét). Szövetségi edző: Szabó Krisztián

Serdülő: Dari Helga, Menkő Veronika, Phan Viola (mindhárman Statisztika), Laskai Írisz (NAC Nyíregyháza), Tölgyes Dorottya (Nyírbátori ASE), Drabant Anaita (Univer Kecskemét). Szövetségi edző: Fazekas Mária

