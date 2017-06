Bene is a Szparihoz igazolt!

Elegáns helyen, Viktória Gardenben (az egykori Tölgyes Étterem) tartotta első sajtótájékoztatóját új felállásában a Nyíregyháza Spartacus vezérkara. Szűcs Mihály klubigazgató mutatta be Elbert Gábor, aki a klub sportszakmai ügyvezetője.

– Azon leszünk, hogy ez új szakasz kezdődjön a Nyíregyháza Spartacus életében – indította amolyan székfoglalóját a nagy tapasztalattal bíró sportvezető. – Öt esztendőre kaptunk megbízatást ez alatt kell egy olyan klubmodellt felépíteni, amely méltó a Szpari hagyományaihoz és szeretni fogják az itt élők. A közönség elvárása nem kicsi, ám a szeretete is hasonló mértékű. Szeretnénk stabil élvonalbeli csapatot, a profi foci az egyik lába a klubnak. A másik az utánpótlás, boldog vagyok, hogy kijelenthetem: július elsejétől a Bozsik Akadémia a Spartacushoz kerül, szeretnénk, ha minél több saját nevelésű fiatal kerülnek majd a felnőtt csapatba. A név marad, ám hivatalosan Nyíregyházi Bozsik Akadémia lesz, így is jelezve, hogy a klub nyíregyházi. A tervek szerint a 99-es

korosztály legügyesebbjei hetente kétszer részt vehetnek majd a felnőtte edzésein.

A harmadik lába női foci. Az új bajnokságban az U 16-os és U 19-es csapat mellett egy NB II-es felnőtt együttest is indít majd a klub

Elbert Gábor már nevekkel is szolgált. A klub gazdasági ügyvezetője Sipos Zoltán lesz, aki korábban is dolgozott a klubért. A profi csapat szakmai igazgatója Bene Ferenc, a vezetőedző pedig Lucsánszky Tamás lesz. A szakmai stáb többi tagját a jövő héten mutatják majd be.

Szűcs Mihály szólt a szlovéniai edzőtáborozásról. A csapat négy meccset is fog játszani, előbb az orosz Anzsi Mahacskala, majd a grúz Dinamo Tbiliszi lesz az ellenfél. Az utolsó előtti napon a szerb FK Cukaricki, a hazautazásnapjának délelőttjén pedig az angol Luton Town ellen tesztelheti majd csapatát Lucsászky Tamás, aki három esztendeje már NB II-es bajnokságot nyert a Szparival.

Ami a korábbi játékosokat illeti, a csapattól távozó Törtei Tamás két éves szerződésben állapodott meg a Cegléddel.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA