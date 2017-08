Bejárva a falvakat tapasztalhattam, valami azért megváltozott, s nem csak ott. (Ugyanezt érzékeltem egy-egy zempléni kirándulásomon is.) A környezet, a települések arculata más lett. Modern világunk alkotásai mellett egy kicsit az elmúlás is eluralkodott. A régi porták nagy része elnéptelenedett, üresen, az enyészetre várnak, vagy esetleg az új gazdáik sem igazán törődnek velük. Sajnos, azok a bizonyos külterületre szorult „telepek” sem vetnek jó fényt a lakóhelyre. A fasorok, a rétek sem ugyanazok, mint régen. Hiányoznak a tehéncsordák, a juhnyájak. A szabályozottság mellett itt is fel-felüti fejét a pusztulás.

A fejlődés töretlen vidéken is, el kell ismerni, de „attól függ minden, hogy milyen a gazda” – hallom a magyarázatot. Bizony, ez így van mindenhol. S talán nem véletlen a településeknél az új arculat megválasztása, a jövő útjának kijelölése. Az értékeket meg kell őrizni! Tudom, a múlt nem „betonozható be”, de szépségre lehet építeni. S nem kell mindent lerombolni az új megalkotásához sem. Persze, az uniformizálást is jó lenne elkerülni, hisz nem lehet, hogy ugyanúgy nézzen ki Szabolcsban egy kis falu, mint Somogyban. Arra is figyelni kell: az az otthon, ahol élünk, bennünket „szolgáljon”. S legyünk rá büszkék, de ehhez magunkénak kell érezni, azonosulni vele. Nem könnyű tehát meghatározni a jövőt, de kell egy terv, egy arculat, amely irányt mutat!

– Dankó Mihály –

