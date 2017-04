Berényi László: Más taktikával a Salgó Rallye-n

Interjú Farkas Kálmán csapatfőnökkel az M6LOG Salgó Rallye előtt.

Berényi László – Pap Tamás

Sztárt Alkot Kft – Opel Adam R2

M6LOG Salgó Rallye

2017.04.29.30.

Nyolc gyors ismerős és kevésbé ismert pályákon száll harcba Laci és Tomi a sporttársak és az idő ellen. A Miskolc rallye ezüstérmet hozott számotokra. Az ott szerzett adrenalin mennyire lesz elég az Ózd Rally-ra? Mekkora harc lesz itt az aranyért?

– Köszönöm figyelmedet, és rögtön megnyugtathatlak mink is holtig tanulunk. Főleg a saját tapasztalatot apportáljuk a következő versenyekhez! Igaz, új autómárka esetén ez nehezebben megy! Pont ezen okból roppant nagy a tűz mindenkiben, kicsit még vissza is kell fognunk magunkat. A titkos apró részletekbe betekintve, nem is hinné az ember, hogy mennyi mindenre kell figyelni. Nem is értem, hogy miért nem csapatsport a rally a hatóságok és a rendelet alkotók szerint? Visszatérve az adrenalinra, talán sosem éreztük ilyen jól magunkat, mint most. Szokták mondani: “Teher alatt nő a pálma!” Egy biztos, nagy harc várható, de az új technikát nem szeretnénk lenullázni, ezért mindig marad egy kicsi a gyorsokon. Célba kell érni, mert különben ledolgozhatatlan lesz az éves hátrány a pontszerzésben.

A Miskolc rally óta volt-e fejlesztés az Opel Adam-on?

– Volt fejlesztés az Adamon, de még nem apportáltuk bele! Mivel lényegi kérdésről van szó, mint a futómű, gondolkodunk a megvásárlásáról. Most ezen a szép sima pályán bizony nagyon hiányzik, de megpróbáljuk ezek nélkül is hibátlanul abszolválni a gyorsokat. Erre már csak az Iseum Rally után kerülhet sor. Szerintem jelentős előnyt képezne! Így marad az, hogy pattogzik a zománc a fogamról, míg a célba nem érnek a fiúk. Tulajdonképpen ezért az izgalmakért csinálom, mint csapatfőnök.

Egy “új”gyorsasági szakasz a Sámsonháza – Nagykeresztúr rövid távja is bekerült a gyorsasági szakaszok közzé. Mit is lehet erről a gyorsról tudni? Gyors, dobálós, tempós stb?



– Sámsonháza, nem tudom, szerintem mindenkinek új, egyenlő esélyek vannak. Talán akik a környéken laknak Észak-Kelet Magyarországon azoknak jók! Fejből mehetnek! Azt mondják jó minőségű az aszfalt, majd meglátjuk a pályabejáráson. Mivel itt csak kettőt menyünk, nem hinném, hogy nagyobb súlyú, mint a többi gyors.

Vasárnap kicsit elugrottok a Vizslás – (Kazár) Salgótarján gyorsra és onnan Zagyvaróna – Ceredig meg sem álltok. Szereted-e ezeket a gyorsokat, elég naftát tudtok-e tankolni a gyorsokra?

– Ismét, sajnos tankolózónás autó, emberek kellenek, aminek nem örülünk. Sok felesleges költség a hosszú etapok miatt. Nyilván a pilóta nem bánja, mert kevesebb üzemanyagot kell cipelni, és ez kisméretű Adam pedig nem tud egész távra tankolni. Így kell megoldani, ahogy a kiírás megtörtént! Reméljük többször ilyen nem lesz a rally2-nek. Hisz az olcsóságot nem csak a kevesebb megtett kilométer befolyásolja, hanem az versenyterv is! Nyilván aki már egyszer volt a Vizsláson nem panaszkodhat, de nem hinném, hogy ez nehezebb, vagy könnyebb pálya. Itt belerázódunk a versenybe. A Cered az már más tészta. Igazi rally pálya. Nekem személy szerint az országba ez a legizgalmasabb kijelölhető gyors. Sok mindenki vesztét okozta már, úgyhogy itt is bent hagyunk a biztonság miatt néhány másodpercet, aztán meglátjuk mennyire elég! Döntő lehet háromszor menni rajta, majd az is számít mennyire lesz kihordásos a nap folyamán. Mert ugye, egyre rutinosabban megyünk és gyorsulunk, elvileg, de a kihordás pedig hátráltat, a harmadikra kopottabb a gumi, nyilván nem vásárol rá újat senki. Hopp és az időjárás kint a pályán, bizonyára el kell találni milyen gumit teszel fel. Néha ez is lutri, mert az időjósok legtöbbször becsapnak!

Gondolom elképzelhető, hogy még ezen felül mennyi a teendő a versenyig. Ezért most elköszönök, a megtisztelő média munkatársaktól, mert tudósítás nélkül nem lennénk ilyen ismertek, a szurkolóinktól, akiket nagyon várunk a pálya szélén, valamint a reklám partnereinktől, akik nélkül esélytelenek lennénk a jó eredményekre.

– Hajósi Miklós –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA