Béres-díjas kollégista Záhonyban

A fővárosi székhelyű Béres Alapítvány a Teljes Életért elnevezésű non-profit szervezet egy évtizede alapított díjat a neves tudományos kutatóról és feltalálóról, Dr. Béres Józsefről elnevezett záhonyi diákotthonban. Az elismerést a legkiválóbb elsős tanulónak a tanév végén ítéli oda az erre a célra létrehívott intézményi bizottság. Idén a kárpátaljai Csongoron élő Pap Alex lett a legeredményesebb kollégista. A közgazdasági osztályban tanuló szerény, szorgalmas és példásan megbízható ifjú nemcsak évfolyamelső lett átlagával, de tevékenyen részt vesz a kollégium mindennapi életében is. Kapusa a tanév során több szép sikert elért kispályás focicsapatnak, míg az elmúlt hetekben a Tiszavasváriban rendezett 5 számos erőpróbán képviselte intézménye színeit. Társaival rendszeresen gondozzák elhunyt tanáraik, illetve a névadó szüleinek helyi síremlékeit, a napokban pedig a felvidéki testvérváros, Tiszacsernyő vonzáskörzetébe tartozó bélyi iskolába vittek adományokat a diákotthon képviselőivel. Több kollégiumi szellemi vetélkedőn szerepelt sikeresen, félévtől a Diáktanácsban is értékes munkát végez. Az elismeréssel 25 ezer forint pénzjutalom járt, továbbá a névadóról szóló, Béres Klára szerző által dedikált Cseppben az élet című életrajzi kötetet is ajándékul kapta.

– Katona Dávid –

