Berlini merénylet – Újabb támadások veszélyére figyelmeztetnek a nyomozás vezetői

Peter Frank szövetségi legfőbb ügyész iszlamista háttérre utaló, a júliusi nizzai kamionos terrortámadásra emlékeztető merényletként jellemezte az esetet, és kiemelte: “meg kell barátkozni a gondolattal”, hogy előfordulhat, nem az őrizetbe vett gyanúsított a felelős a 12 halálos áldozatot és 45 – köztük 30 súlyos – sebesültet követelő támadásért.

Azonban egy sor vizsgálati eredmény még nem érkezett meg – tette hozzá. Megjegyezte: a hatóságnak este 23 óráig el kell döntenie, hogy kezdeményezi-e a valószínűleg pakisztáni menedékkérő előzetes letartóztatásba helyezését.

Holger Münch, a szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) elnöke kiemelte: meglehet, hogy az igazi tettes szabadlábon van, fegyverrel rendelkezik és társak is segítik.

A gyanúsítottat eddig is ismerték a hatóságok, de nem a terrorcselekmény elkövetésére hajlamos iszlamisták körében tartották számon – mondta.

A BKA vezetője a többi között hozzátette, hogy a támadásnak ugyan jelentős visszhangja van az interneten, de a biztonsági szervek közös elemző központjában nem bukkantak rá olyan bejegyzésre vagy felvételre, amellyel valaki vagy valamilyen szervezet elkövetőként jelentkezett volna.

Az eddigi egyetlen konkrét nyom egy mobiltelefon, amelyet a terhére rótt bűncselekményt tagadó gyanúsított szállásán, egy berlini menekültszálláson foglaltak le, és vizsgálatával még nem végeztek – derült ki Klaus Kandt berlini rendőrfőnök szavaiból.

Eddig hat halálos áldozatot sikerült azonosítani, valamennyien német állampolgárok. A kamion vezetőfülkéjéből holtan kiemelt lengyel férfi halálának körülményeit nem sikerült pontosan feltárni, boncolása még nem ért véget – hangzott el a tájékoztatón.

Holger Münch aláhúzta, hogy a terrorfenyegetettség továbbra is magas egész Németországban, és az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a hétfőihez hasonló esetek után közvetlenül igen jelentős az újabb támadások kockázata.

Klaus Kandt elmondta, hogy a berlini rendőrség állandó riadókészültségben van, azért is, mert nem zárható ki, hogy a városban bujkál a támadó. A rendőrfőnök elutasította azokat a bírálatokat, amelyek szerint nem gondoskodnak megfelelően a karácsonyi vásárok biztonságáról.

Nem lehet betontorlaszokkal, kordonokkal erődítményt építeni valamennyi vásár köré, és nem is lenne indokolt csak az ilyen rendezvényeket biztosítani, mert a lehetséges “puha célpontok” száma igen nagy, például egy sétálóutcába is be lehet hajtani egy elrabolt kamionnal – közölte.

Hétfő este 20 óra körül egy lengyel rendszámú kamion belehajtott a német főváros nyugati részének központjában, a Vilmos császár-emléktemplomnál (Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche) működő szabadtéri karácsonyi vásár vendégeinek tömegébe. A kamion 60-80 métert haladt az egyik leghíresebb berlini karácsonyi vásáron szórakozó tömegben, és a Budapest utcán (Budapester Strasse) állt meg. A vezetőfülkéből holtan kiemelt lengyel férfi a kamion eredeti sofőrje. Lőfegyverrel végeztek vele, a fegyver nem került elő. A gyanúsítottat röviddel a tömeges gázolás után vették őrizetbe szemtanúk bejelentése alapján, a helyszíntől nagyjából másfél kilométerre, a Tiergarten nevű park közepén álló Győzelmi oszlopnál (Siegessäule).

– MTI –

