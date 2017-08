Beszélgetés Robertóval – kávézgatás közben

De mégis vágynak arra a kellemes megnyugvásra és lassúságra, amit egy őszinte társalgás képes nyújtani, akár beszélgetőtársként, akár nézőként. Ezt a hiányérzetet szeretné kicsit enyhíteni az a kávézás, amikor két ember leül és csak egymásra figyel. Beszélgetnek – Feketén Fehéren. A magazin vendégei olyan, a megyében élő vagy innen elszármazott személyek, akik tevékenységükkel mindenképpen érdemesek arra, hogy szélesebb körben is megismerhessék őket – mondja a szerkesztő-műsorvezető, Erdei-Nagy Ibolya.

A Kölcsey Televízióban látható műsorának a vendége ezúttal Tóth Róbert énekes, tánczenész lesz. A Napkoron élő fiatalember nevét leginkább úgy ismerhette meg a nagyközönség, mint Roberto, a mulatós masszőr. Két évtizede már, hogy írja is és elő is adja dalait. A zene mindig is jelen volt életében, hiszen már tizenévesen egy zenekar billentyűseként muzsikált.

Első nagylemeze 10 évvel ezelőtt jelent meg, az idén pedig már a nyolcadik CD-jét is kezükbe vehetik a mulatós zene rajongói. Roberto, aki bár többször is útnak indult Szabolcs megyéből, mindig rájött, hogy számára itt van a világ közepe. Nemrégiben nagy sikerrel dolgozott át egy régi magyar népdalt, és sokak kedvére megalkotta a Nokedli dalt is. Nem véletlen, hogy a közelgő Nokedli Fesztiválnak ő lesz a házigazdája.

Az adás időpontjai a Kölcsey Televízióban

Augusztus 17., 19.30, augusztus 20., 20 óra, augusztus 24., 18.30, augusztus 28., 18.30, szeptember 03., 20 óra.

