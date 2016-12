Bethlen: szakképzési hét

Szakmai sokszínűség

Az iskola változatos szakmabemutatókkal várta a környékbeli nyolcadikos tanulókat. A pályaválasztás előtt álló diákok kipróbálhatták az asztalos, kőműves, villanyszerelő, ipari gépész, karosszérialakatos, hűtő és légtechnikai rendszerszerelő, női szabó, eladó, szociális gondozó és ápoló, informatika, kereskedő, irodai titkár, rendészeti őr, közszolgálati ügyintéző szakmák alapfogásait, megismerkedhettek a szakmákban használatos eszközökkel, kipróbálhatták ügyességüket, tehetségüket egy-egy szakterületen.

Betekintettek a középiskolás mindennapokba, érdekes tárgyakat készítettek, hogy minél többen kedvet kapjanak valamelyik szakmához, amelyben majd felnőtt korukban jeleskedni fognak. A szakképzés európai hete keretein belül számos vállalkozót és potenciális munkavállalót tájékoztattak az intézményben a GINOP-gyakornoki program lehetőségeiről. Ugyanis a cégek, vállalkozások támogatással foglalkoztathatják azokat a munkát vállalni szándékozó fiatalokat, akik a kormányhivatalban regisztráltak az említett programba. A rendőrség is a kezdeményezés mellé állt, ők a rendészeti képzés megismertetésében vállaltak szerepet, nekik köszönhetően fegyverbemutatón vehettek részt a nyolcadikosok, szimulátor segítségével a vezetés technikáját, nehézségeit és egyben élményét is átélhették a diákok.

A pályaválasztás mellett szakítottak időt a sportra is: 28 csapattal rendezték meg a Bozsik Program 4. korcsoportjának a küzdelmeit. Több mint 100 általános iskolás tanuló élvezte a foci örömeit. A lelkes játék után a fiatal sportolók is megismerkedhettek az intézménnyel és néhány szakma szépségével.

Szakmastand a suliban

Az intézményt több helyi cég, vállalkozás támogatta a rendezvénysorozatban, így az iskolába lépőt egy szakmastand fogadta, ahol a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Unilever, az MSK, a Spar, a NYÍRZEM Zrt., TESCO, Bátor-Tex Kft., Gliba Autószerviz EC, Faipari Kft. és Fazekas Krisztián egyéni vállalkozó ajándékai, szóróanyagai, kínált lehetőségei várták.

