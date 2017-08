Bevágtatott a vb-döntőbe

Abu Dhabi vagy Abu Dzabi? Használják így is, úgy is, de az emfatikus arab mássalhangzók helyes átírásával az Abu Zabi a megoldás. Ezt személyesen, testközelből érzékelheti Suták Csenge. A nyíregyházi zsokéhölgy ugyanis megszerezte a „beszállókártyát” a sejkségbe azáltal, hogy megnyerte a hölgylovasokat és az arab lovakat népszerűsítő női lovas világbajnokság versenysorozatának varsói futamát. Bár eddig is gazdag a pályafutása, a mostani diadal mindenképpen az élmezőnybe – ha nem az élre – kívánkozik.

– A galoppfutamban egyedüliként képviseltem Magyarországot. Nem én számítottam az esélyesnek, ezért is lepődtek meg sokan a győzelmemen, illetve azon, ahogy kialakult a befutó. Ugyanis az angol versenyzővel az utolsó kétszáz métert fej fej mellett tettük meg. A célegyenesbe érve szinte egy világ dőlt össze bennem, de volt mozgósítható tartalék a lóban. Csak azért nem mondom, hogy a lovamban, mert előzőleg sorsolták ki, és alig néhány perc ismerkedés után ülhettem fel a kanca nyergébe. Echaruna remek társnak bizonyult, fél hosszal sikerült legyőzni a favorit Masont – idézte fel a lengyelországi élményt Suták Csenge.

A Nyíregyházához ezer szállal kötődő zsokéhölgy szerda kivételével mindennap lovagol, hétvégente pedig versenyez. A Zayd Kupán elért mostani első helye nem egy szimpla diadal: ezzel a kiugró eredménnyel bejutott a világbajnokság novemberi tizenkettes döntőjébe, melynek az egyesült arab emírségekbeli Abu-Zabi ad otthont. A rangos rendezvény pontos elnevezése: HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Global Arabian Horse Flat Racing Festival, amit a helyi sejk hathatósan támogat. Addig még lesz angol és ausztrál futam, de az már Csengét nem érinti, hisz kvalifikálta magát a fináléba.

A hab a tortáján

Csenge az év elején fejezte be a mesterképzést, jelenleg az alagi tréningközpontban dolgozik versenylovasként.

Rengeteget köszönhet egyebek között Csupor Ferenc trénernek, aki folyamatosan bízik benne, és ez kellőképpen inspirálja. Az idén szeretné kiérdemelni a honi champion címet. Az arab kaland pedig a hab a tortáján, ami már most is megédesíti a napjait.

KM-LTL

VISSZA A KEZDŐOLDALRA