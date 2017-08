Biciklin is biztonságban

– Vigyázni kell a gyalogosokra, ha a járdán kerékpározunk, mert ott is lehet. Meg azokra is, akik szintén bicikliznek, és a zebránál le kell szállni – sorolta a legfontosabb tudnivalókat a tízéves Zsani, aki éppen teljesítette a Családok Átmeneti Otthona udvarán felfestett a speciális kerékpáros pályát.

Fogékonyak a jó tanácsra

– Minden évben, még a szeptemberi becsengetés előtt megszervezzük a baleset-megelőzéssel és kerékpáros közlekedésbiztonsággal kapcsolatos napot, amiben a Nyíregyházi Rend­őrkapitányság kiváló partner – mondta a keddi bemutatóval és előadással színesített eseményről dr. Nagy Erzsébet. Látják, hogy a felnőttek, de a gyerekek is szívesen indulnak munkába, iskolába kerékpárral, ezért fontos, hogy az ismereteiket szinten tartsák, a szabályokat pontosan tudják, felkészüljenek a biztonságos közlekedésre – fogalmazott a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Igazgatóság igazgatója. – Amióta elkészült és átadták a kerékpárutat, még többen ülnek biciklire, nagyobb a biztonság­érzetük, de az ottani közlekedési szabályokat is ismerni kell, így az igazgatóság valamennyi intézményében szerveznek hasonló programot.

Míg a két- és háromkerekűek vezetői a láthatósági mellényben szlalomozva, minden szabályt pontosan betartva a „rendőrbácsi” és „rendőr néni” óvó és vigyázó tekintetével kísérve sokadszor is teljesítették a pályát, az asztalnál KRESZ-kirakó és kifestő várta a kicsiket és nagyobbakat, a szülők, nagyszülők pedig örömmel látták, a gyerekek fogékonyak a jó tanácsokra.

– Nagyon fontos, hogy minden korosztály, s kiemelten a gyermekek figyelmét felhívjuk arra, hogyan kerülhetik el a baleseteket, mire ügyeljenek, ha kerékpárral vagy gyalogosan közlekednek – mondta dr. Fedor Rita. A megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője hozzátette: rendszeresen szerveznek baleset-megelőzési előadásokat óvodásoknak és iskolásoknak, s szívesen vesznek részt ilyen és ehhez hasonló rendezvényeken, mert közös cél, hogy a szabályokat ismerve és betartva, egymásra figyelve mindenki épségben hazaérjen.

Látni és látszani

– Azt tapasztaljuk, hogy az alsós gyermekek a legérdeklődőbbek, a felsősök már egy kicsit vagányabbak, de nem árt ismételni: kerékpárral lehetőség szerint a kerékpár­úton vagy a kerékpársávon közlekedjenek! Kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a biciklijükről leszállva keljenek át, ez alól kizárólag a kerékpárút meghosszabbítása jelent kivételt, szaggatott sárga vonal jelzi, hogy a kétkerekűn is áthajthatnak, azonban ilyenkor is kellő körültekintésre van szükség – fogalmazott Fedor Rita. – A közlekedés minden résztvevőjére, így a kerékpárosokra is vonatkozik a „látni és látszani” biztonsági alapelv, a láthatósági mellény viselése lakott területen kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok között kötelező, testi épségük megóvása érdekében lehetőség szerint viseljenek sisakot és térdvédőt, a kabáton pedig legyen fényvisszaverő csík!

