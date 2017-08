Birkózó-vb – Lőrincz Tamásé a harmadik magyar bronzérem

A háromszoros Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes ceglédi klasszis lépett utolsóként szőnyegre a magyarok közül az esti programban, s a magyar tábor bízott benne, hogy legyőzi a török Fatih Cengizt és csatlakozik a már bronzérmes Kiss Balázshoz és Korpási Bálinthoz.

A friss apuka meccse előtt nagy kérdés volt, mennyire tudott túllépni a vesztes elődöntőjén, melyen saját magát elgáncsolva bukott el az orosz Alekszandr Csekirkinnel szemben.

A meccs képét látva úgy tűnt, a botlás nincs hatással a török elleni küzdelmére, ugyanis a találkozót határozottan kezdte a ceglédiek kiválósága, a török pedig egyértelműen passzívan birkózott, aminek kevesebb mint másfél perc után egy intés lett a következménye. A szerzett pontot követően is a magyar pörgött nagyobb fordulatszámon, s még a pihenő előtt kitolta riválisát, így 2-0 volt az állás a szünetben.

A második három percben Cengiz is felélénkült, de egészen a hajráig nem tudta átvenni az irányítást, a végén pedig már hiába kapott egy intéspontot, a mérkőzést és ezzel a bronzérmet is Lőrincz Tamás nyerte meg.

“Talán még sosem fáradtam el így, mint most” – mondta levegő után kapkodva az MTI-nek Lőrincz Tamás. “A török nagyon tudta, hogy kell kivenni belőlem az erőt, de szerencsére csak a végére sikerült neki.”

A magyar birkózó elmondta, továbbra is úgy érzi, van még hova erősödni új súlycsoportjában, ugyanakkor nagyon közel volt a finálé, ami bosszantja.

“Nehezebben bírom a meccsek sorozatát, mint korábban a 66 kilóban, igaz, most is úgy éreztem, hogy jól vagyok, aztán az elődöntőben összeakadtak a lábaim” – jegyezte meg hozzátéve, sajnálja, hogy öccsének ezúttal nem sikerült jól a vb. Egyúttal azt is elárulta, hogy nehéz volt számára az elmúlt egy hónap, mert nagyon keveset láthatta újszülött kislányát, viszont a nap során sok fotót kapott róla, melyek erőt adtak neki.

A 30 éves versenyző, aki a riói olimpia után lépett fel a 75 kilósok közé, karrierje során másodszor szerzett világbajnoki érmet: a 2014-es vb-n 66 kilogrammban végzett harmadik helyen.

A magyar csapat így három bronzéremmel zárta az első napot, a helyosztókon ugyanis Kiss Balázs az ukrán Dimitri Timcsenkót 3-1-re, míg Korpási Bálint az orosz Kurakot 2-1-re verte.

Kedden a kötöttfogásúak 59, 66, 80 és 130 kilogrammos kategóriájának küzdelmeit rendezik meg Párizsban, ahol Torba Erik, Krasznai Máté, Szabó László és Lám Bálint képviseli majd a magyar színeket.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA