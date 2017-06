Biztosan elődöntős a Tigers!

A legnagyobb gondot nem az ellenfél, az erős szél okozta. A Nyíregyháza Tigers százszázalékos eredménnyel zárta az amerikai fociban Berény Sport Divízió II. Keleti csoportjának alapszakaszát, így esélyesként várta a vasárnapi rájátszást, amelyen a Debrecen Gladiators II. volt a vendég. A bemelegítésénél Sviatko Gábor, a hazaik rúgójátékosa az egyik labdát úgy felültette a szélre, hogy az vagy hatvan méteres légi út után a stadion melletti kertek egyikébe landolt.

A mérkőzésnek egy igazi tétje volt: sikerül-e a debrecenieknek pontot elérniük? Az alapszakaszban hazai pályán sem sikerült (0-35) és most sem! Egyszer jártak közel hozzá, ám a haza védők résen voltak.

Az első félidőben eldőlt a mérkőzés, a Tigersnél Verdes Dávid és Konkoly Péter szép elkapásokkal, Benő Márt remek futásokkal, míg Sergii Budilov két labdacsenéssel (egy harmadik is majdnem sikerült) tűnt ki, az egyik tédével zárult. A zárónegyedben nagy volt az ijedtség, mert a remekül irányító Tóth Gábort “elkapták”, a mentőben is ápolni kellett, szerencsére nem történt nagy baj és a zárótámadásra ismét pályára tudott lépni. Neki egyébként szerdán is komoly “meccse” lesz, az érettségi.

A lényeg az, hogy a Tigers érvényesítette a papírformát, biztosan nyert, a két meccsen pontot sem engedélyezett a debrecenieknek. Így jutott az elődöntőbe, amely július másodikán lesz, és minden bizonnyal a szekszárdiak fognak vendégeskedni a Tiszavasvári úti pályán.

Amerikai foci

Berény Sport Divizió II., rájátszás

Nyíregyháza Tigers-Debrecen Gladiators II. 28-0 (6-0, 22-0, 0-0, 0-0).

Pontszerzők: Verdes Dávid 14 (6,6,2), Benő Márk és Sergii Budilov 6-6, Konkoly Péter 2.

