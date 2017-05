Bődületes kapás után 40 perces fárasztás

Nemrégiben a nyékládházi KOI2-nek nevezett kavicsbánya tavára látogattam. Az utóbbi időben sokat horgászom itt, mivel kristálytiszta a mély víz, a rengeteg akadó és persze a bivalyerős halak mindig nagy kihívás elé állítanak.

Hollandiából érkezett barátaimmal 48 órát töltöttem el a tavon a napokban néhány szép ponty megfogásában bizakodva. Erre az alkalomra a dobóbotjaimat vittem magammal, ami első hangzásra kissé furcsának tűnhet, mivel bányatóhoz mérten a meder rendkívül tagolt, és nem mindegy, hová rakjuk a szereléket. Mint említettem, voltak előzetes információim, így a parttól 115–120 méterre lévő, viszonylag kis területet horgásztam meg. Etetésre a már jól bevált Source bojlikat szórtam be, és egy – a vízben szinte láthatatlan – fluorocarbon előkezsinórra kötött 8-as horgot használtam. Most nem a sok kapásra törekedtem, hanem a nagyobb testű példányokat céloztam meg. A közel kétnapos horgászat során 6 halat fogtam, melyből 4 darab is 10 kilogramm feletti volt. A legemlékezetesebb egy hajnali bődületes kapást követően akasztott ponty volt, amit közel 40 perces fárasztás során tudtam csak megszákolni, és közel fél óráig nem is láttam a halat. Igazi élményhorgászat volt.

– Haraszkó Csaba –

