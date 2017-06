Bokros teendők a tanyapályázaton

Érdemes volt letanyázni a polgármesteri hivatalban pénteken, ugyanis sokaknak kedvező lehetőségeket nyújtó bejelentést tett Szakáli István Lóránd agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkár.

– A Tanyafejlesztési Programban eddig 1700 nyertes pályázat összesen 8 milliárd forintos támogatásban részesült, ebből Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 102 pályázatára mintegy félmilliárd forint jutott. A kizárólag állami költségvetésből finanszírozott program folytatódik a Nemzeti Vidékstratégia keretében – jelentette ki.

– A magyar tanyavilág egyedülálló képződmény. A Központi Statisztikai Hivatal utóbbi adatai szerint országszerte több mint 300 ezren élnek életvitelszerűen tanyán. Manapság a fiatalok körében trendivé vált ott élni. Ez ugyanis nem jelent egyet a szegénységgel, az elmaradottsággal. Nyíregyháza, Nagycserkesz, Kálmánháza és Nyírtelek tanyáiról elérhető közelségben vannak a különböző szolgáltatások. Ők nem másodrendű polgárok! A speciális tanyasi életmód hátrányait hivatottak csökkenteni a Tanyafejlesztési Program pályázatai. A kormány és a minisztérium honlapján hamarosan megjelennek a feltételek, egyaránt jelentkezhetnek a kritériumoknak megfelelő közösségek és magánszemélyek. Az idén országszerte 1,225 milliárd forint áll rendelkezésre. A zártkerti revitalizációs programban eddig körülbelül 50 projekt kapott támogatást, e tekintetben is be lehet nyújtani az egyedi kérelmeket, amire 300 millió forintos forrást különített el az állam.

A sajtótájékoztató házigazdája Szekeres József, Nyírtelek polgármestere volt, érintett településvezetőként Kiss Józsefné (Nagycserkesz) és Urszuly Sándorné (Kálmánháza) is hasznos információkkal gyarapodott.

– Komoly távlatot nyitnak a pályázati lehetőségek. A választókerület bővelkedik a bokortanyákban és a „tagokban”, a kormány pedig stratégiai fontosságúnak tartja a fejlesztést e téren – tette hozzá dr. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője.

– KM-LTL

