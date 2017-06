Bolygónk a politika áldozatává válhat

Donald Trump amerikai elnök nemrégiben bejelentette, hogy kilépteti az Egyesült Államokat a párizsi klímaegyezményből.

Az amerikai kormány kísérletet tesz a megállapodás újratárgyalására, mondta az elnök, s hangsúlyozta, hogy a kilépés elhatározásával betartja választási ígéretét, amely szerint az amerikai nép, az amerikai munkások érdekei lesznek számára az elsődlegesek. Mindennek következményeképpen június elsejétől az Egyesült Államok beszüntette pénzügyi hozzájárulását a klímaegyezményhez.

Trump szerint a megállapodás megkötése előtt elődje, Barack Obama rosszul tárgyalt és csak elkeseredettségből írta alá a megállapodást, amely így az Egyesült ­Államokra nézve hátrányos lett, s más országokat juttatott előnyökhöz – számolt be az MTI.

Éhínség, háborúk

Kíváncsiak voltunk az E-misszió álláspontjára a nagy port kavart hírrel kapcsolatban, ezért a nyíregyházi környezet- és természetvédelmi egyesület elnökéhez fordultunk.

– Az elmúlt napok időjárása csupán ízelítő volt abból, milyen szélsőségek várhatók, ha tovább folytatódik a klímaváltozás. Nem túlzás az az állítás, hogy korunk legfontosabb problémája az éghajlati egyensúly megbomlása. Ha nem mérsékeljük a klímaváltozást kiváltó emberi tevékenységet, akkor a közvetett következmények – éhínség, vízhiány, háborúk – a ma még jólétben, békében élő társadalmak problémái is lesznek. Illetve már most is azok, hiszen azok a konfliktusok, amelyek a jelenlegi menekülthullámhoz vezettek, szintén jelentős részben visszavezethetők az éghajlatváltozásra – fogalmazott dr. Szigetvári Csaba.

– Az E-misszió Egyesület is rendkívül csalódott amiatt, hogy az Egyesült Államok elnöke egyoldalúan kilépett a párizsi klímaegyezményből. Sajnos annak vagyunk tanúi, hogy Amerikában a klímakérdés szakmai ügyből a politikai erők közötti hatalmi játszmák áldozatává vált. Nem tudományos, hanem politikai hovatartozás kérdése, hogy ki miként vélekedik, és főként, hogyan dönt az emberiség jövője szempontjából legfontosabb kérdésben. Örömmel látjuk ugyanakkor, hogy Magyarországon és Európa többi országában hosszabb ideje politikai konszenzus van a különféle erők között abban, hogy a klímaváltozás ügyében lépni kell és össze kell fogni. Reméljük, hogy erre Washingtonban is hamarosan rájönnek – ismertette az egyesület álláspontját az elnök.

