Bombaformában lévő rutinossal kezd Marci

Hogy milyen Fucsovics Márton (107. a világranglistán) wimbledoni sorsolása? A lehető legrosszabb. Balkezes füvespályás specialistát, mégsem centerpályás játékost kapott ellenfélül élete második Grand Slam-főtáblás viadalán – ő pedig nem más, mint Gilles Müller (26.).

Csakúgy, mint Marcit, a luxemburgi teniszezőt is most jegyzik a legmagasabban karrierje során, a 34 éves játékos még sosem volt 26. az ATP-rangsorban. Ráadásul Wimbledonban nem kizárólag a rangsor alapján készítik el a kiemeléseket, és mivel Müller az egyik legjobb formában lévő játékos, ezért a 16. sorszámot kapta az erősorrendben. A legutóbbi két versenyén remekelt: előbb megnyerte a hollandiai ATP-250-es tornát ’s-Hertogenboschban, majd az elődöntőig jutott az ATP-500-as wimbledoni előversenyen, a londoni Queen’s-ben. Természetesen mindkettő füvespályás viadal volt. Müller olyan skalpokat gyűjtött be, mint a német Alexander Zverevét (12.), a horvát Ivo Karlovicét (23.) vagy a francia Jo-Wilfried Tsongáét (10.). Zsinórban hét győzelme után csak a horvát Marin Cilic (6.) győzte le a queen’s-i elődöntőben, három szettben.

Fucsovics és Müller négy évvel ezelőtt a budapesti Davis-kupa mérkőzésen játszott egymással, akkor Müller nyert 6:3, 6:4, 6:0-ra. Másnap párosban Marci Gödry Leventével az oldalán kapott ki a Müller, Mike Scheidweiler duótól 4:6, 6:2, 6:3, 6:0-ra.

A másik magyar főtáblásra, Babos Tímeára sem mosolygott rá a szerencse a soroláskor, hiszen az ötödik helyen kiemelt dán Caroline Wozniacki ellen játszik.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA