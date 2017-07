Bőrkötésben a tudásuk

Ez év júniusában 694 hallgató tett sikeres záróvizsgát a Nyíregyházi Egyetemen, ebből 462-en vehették át az oklevelüket vasárnap az ünnepi szenátusi ülésen. A diplomaosztóra hivatalos egyetemisták közül 137-en alapképzési, 83-an tanári mesterképzési, tizenketten egyéb mesterképzési szakon végeztek, míg 151-en szakirányú továbbképzésben, 79-en pedig szakképzésben vettek részt sikeresen.

– Ez egy ritka ünnepi pillanat, ami az ember életében ritkán fordul elő. Akárhogy is van, szabad örülni, mert az oklevelekben már benne vannak a nevek, mindet aláírtam, mindet lepecsételték, csak arra várnak, hogy átvegyék őket – mutatott a barna bőrkötésben az asztalon magasodó diplomákra dr. Kiss Ferenc általános rektorhelyettes.

– Nem is olyan régen sokféle ösvényen és közösségből jöttek ide, ha pedig leveszik a talárt, elindulnak a saját értelmiségi útjukon. Ez nem akármilyen út, ez kötelez, hiszen a homo sapiens azt tartja magáról, hogy ő a legokosabb, legértelmesebb. Kívánom, használják ezt az értelmet, de ne csak értsék, érezzék is a világot: a madarak csicsergése, a méhek zümmögése mind az igazságot harsogják. A fák, a virágok, a füvek mind az utat mutatják, hát hallgassatok, nézzetek és érezzetek, mert így kell a nem nyitott könyveket olvasni. Arra kérem önöket, ezt a tudást ne csak arra használják, hogy célokat érjenek el, hanem ha kell, önzetlenül adjanak – akkor is, ha nem kérik – adott útravalóul néhány hasznos tanácsot a hallgatóknak az intézmény vezetője.

Élethosszig tartó tanulás

Szilvási Gergely vasárnap kora délutántól hivatalosan is testnevelő és edző, bár utóbbit egy ideje már nem csak papíron gyakorolja.

– Ezen a szakon az idén ketten kaptunk diplomát, amivel 2019-ig egyszakos tanárként is dolgozhatunk, emellett sportegyesületeknél, illetve szakkommentátorként is elhelyezkedhetünk – paskolta meg friss oklevelét a 30 éves fiatalember, aki tervezi, hogy a munka mellett a jövőben elvégzi a sport- és rekreációszervező szakot is a Nyíregyházi Egyetemen.

– Hirtelen felindulásból elkövetett diplomaszerzés volt! Na jó, ez nem igaz. Tanárként mindig fontosnak tartottam, hogy tudjam, milyen érzés az asztal másik oldalán ülni, hogy ne felejtsem el soha, néha tényleg van fontosabb, mint a másnapi dolgozat. És ez lehet csak egy sörözés a barátokkal – árulta el nevetve Vaskó Ilona, aki a negyedik, matematikatanár oklevelét vihette haza.

– A viccet félretéve, az ember fiatalabb nem lesz, és az agya sem jár úgy, mint ahogyan 20 évesen, nekem pedig anyukám leépülése is komoly lökést adott arra, hogy ne hagyjam abba a tanulást. Ezen kívül van egy példamutatás is a diplomáim megszerzésében, hiszen mindegyik egymásra épül. Az elsőt a Nyíregyházi Főiskolán szereztem – számítástechnika szakos tanár lettem. Ehhez végeztem el egyetemi kiegészítő szakként az ELTE-n a középiskolai informatika tanári szakot, majd a BME-n közoktatás-vezetői pedagógus szakvizsgát tettem. Aztán pont a lányaimnak és az osztályomnak segítettem a Felvire regisztrálni, jelentkezni 2016 februárjában, amikor rájöttem, hogy én is nekivágok a középiskolai matematikatanári szaknak. Tavaly február végén kezdtem el és júniusban be is fejeztem – sorolta Ilona, s hozzátette: nincs megállás, a minap újra felvételizett.

– Jelentkeztem a veszprémi Pannon Egyetem dráma- és színháztörténet tanár szakára; hajt a kíváncsiság, hogy vajon hogyan fér össze a reál a humánnal. Ha ezt sikerült behúzni, talán kikacsintok pénzügyi irányba is, hogy aztán énekelhessem: „Hatdiplomás közgazdász vagyok…”

KM-CsA

Elismerő címek és kitüntetések

A Nyíregyházi Egyetem szenátusa az idén az alábbi elismerő címek és kitüntetések adományozásáról döntött:

Bessenyei arany Emlékérem és Oklevél: dr. Jánosi Zoltán, a Nyíregyházi Főiskola egykori rektora

Bessenyei Ezüst Emlékérem és Oklevél: dr. Czeglédy István nyugalmazott főiskolai tanár

A Egyetem Tiszteletbeli Polgára: dr. Géczy László óraadó és Lencsés Sándor óraadó

Címzetes Egyetemi Docens: dr. Mágori András óraadó

Egyetemi Magántanár: dr. Mádi Sarolta óraadó

Akadémiai Dolgozói Minőségi Díj „Az év leginnovatívabb oktatója-kutatója”: dr. Drabancz M. Róbert főiskolai docens és dr. Uri Zsuzsanna főiskolai docens

Közalkalmazotti Dolgozói Minőségi Díj „Az év leginnovatívabb dolgozója”: Bajzáth Margit igazgatási ügyintéző és Solcz-Antal Mária igazgatási ügyintéző

„Leánykálvineum Tanítónőképző Emlékére a Nyíregyházi Tanítóképzésért Alapítvány” Tanítói díja: Dudás Kinga

A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének Díszoklevele és Emlékplakettje: Berencsiné Palcsák Bernadett igazgatási ügyintéző

