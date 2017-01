Bőrkötésben értékesebb

Ha már ébresztőt fújtak, fordítsuk egy percre figyelmünket mi is „kenyéradónk”, az agrárium felé. A tavalyi év eredményeivel összességében elégedettek lehetünk, persze csak ha a naturáliákat nézzük. Mert ami a piacokon elérhető termelői árakat illeti, ott már nem fényes a helyzet.

Általában elmondható, hogy a Nyugat-európaitól valamilyen okból nálunk most is alacsonyabb felvásárlási árak keserű pirulaként hatnak a termelőinkre. Nekik azért, hogy összességében annyi bevételt érjenek el, mint német vagy holland kollégáik, a jelenleginél jóval többet kell termelniük. Ezért hangoztatják a szakma közgazdászai, hogy nem szabad elfásulni és összeomlani, hanem ésszel előre menekülve hatékonyabb termelést kell folytatniuk a magyar termelőknek is.

Versenyképesség a kulcs­szó. Bajunk tehát nekünk a mennyiséggel van, amelyet úgy tudnánk leginkább fokozni, ha képesek lennénk valamilyen szerveződésben együttműködni, s onnan tiszteletet parancsoló mennyiséggel piacra lépni. Persze növelni kell az állatállományt is, mert a gabona árcsökkenésének is ellenszere, ha „bőrbe kötve” adjuk el a gabonánkat.

– Galambos Béla –

