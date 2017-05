Börze a tavasz jegyében Nyíregyházán

Itt a tavasz, hamarosan megkezdődik a nyári szünidő. A gyermekek többsége rengeteget nő hetek-hónapok alatt, és a szülők csak azt veszik észre, hogy mindent kinőttek, vagy elhordták a tavalyit.

A szülők pénztárcáját megterheli a szezonváltás – a most vasárnapi Kelet baba-, gyerekruhabörze és játékvásár szervezői abban szeretnének segíteni a családoknak, hogy időben, kedvező áron szerezhessék be az egyedi, de megkímélt állapotú ruhákat, cipőket, ovisoknak a benti cipőket, kinti ruhákat, de a tinik is bővíthetik ruhatárukat. Mivel nyakunkon vannak az általános iskolai ballagások, nem lesz hiány alkalmi ruhácskákból, cipellőkből sem.

A szervezők a pocakos anyukákra, kismamákra is gondoltak, akik a börzén beszerezhetik a babakelengyét, bodykat, minőségi pelenkákat, de babakocsit, kiságyat és autósüléseket is vásárolhatnak, vagy akár saját részükre kismamaruhákat, illetve szobai dekorációt is. Mint minden alkalommal, a játékok ezúttal is főszerepet kapnak, hiszen arra az év minden szakában szükség van. A gyerekek mindig örülnek egy újabb társasjátéknak, könyvnek, babának vagy kisautónak. A börzén a bolti ár töredékéért frissíthetik fel a szülők a kicsik játékkészletét – gondolva a közelgő gyermeknapra, játékokból ezúttal még a szokásosnál is nagyobb lesz a választék.

Ingyenes programok

Amíg a szülők csemegéznek a holmik közt, a gyerekek ingyenes programokon vehetnek részt: a kreatívsarokban óvónők irányításával anyák napi munkák készülhetnek, de arcfestés, játszósarok és egy hatalmas ugrálóvár is várja majd a kicsiket, a legkisebbek pedig csiribiri tornán vehetnek részt. A szervezők ezúttal is szívesen fogadják a felajánlásokat: kinőtt gyerekholmikat, játékokat, amelyekre otthon már nincs szükség. Az apróságokat sem kell otthon hagyniuk a kismamáknak, nekik szoptatós és pelenkázós helyiséget biztosítanak, és jól felszerelt büfé is a résztvevők rendelkezésére áll. Mindig remek a hangulat, így a börze családi programnak is tökéletes.

– KM –

Információk

Időpont: május 7., vasárnap 8–13 óra

Helyszín: Nyíregyháza, Continental Aréna (volt Buszacsa), Géza u.

Ingyenes kísérőrendezvények: kreatívsarok, arcfestés, játszóház, ugrálóvár, a bébiknek csiribiri torna

Infovonal: 06-20/33-98-630

Facebook: KELET BeaBörze

E-mail: beaborze@gmail.com

