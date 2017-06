Bosszantó bolha a levélen

Hazánkban 2005-ben találkoztak vele először, megyénkben feltehetően 2015-től van jelen, de a komolyabb elszaporodásával úgy tűnik, most kell számolni.

Érintésre elpattannak

– A kifejlett bolhák 2 milliméter hosszúak, világosszürke vagy világoszöld színűek, áttetsző szárnyakkal. Érintésre azonnal elpattannak, a száraz, meleg időjárás kedvez a szaporodásának – sorolja az ismertetőjegyeket Szőke Ferenc.

A kertészmérnök hozzátette: a kifejlett bolha és lárvája a leveleket szívogatják, minek következtében a levelek elsárgulnak és lehullanak. A levélbolhák ezüstfehér színű viaszváladékszálakat képeznek és ezek védelme alatt károsítják a leveleket, közben ragacsos mézharmatot termelnek, amely akár a fa alatti kerti bútort is szennyezheti. Sőt, a mézharmaton másodlagos károsítóként megtelepszik a korompenész.

Szőke Ferenc a Kelet-Magyarországnak elmondta: a legeredményesebb védekezés az első nemzedék elleni növényvédő szeres kezelés lehet.

Jellegzetes tünetek

– Folyamatosan ellenőrizni kell a leveleket, könnyű felismerni, mivel a tünetek elég jellegzetesek. Házi kiskertekben két növényvédő szert gondolok hatásosnak, az Actara 25 WG-t és a Mospilan 20SP-t, melyeket a felhasználási javaslatnak megfelelően kell alkalmazni – adott hasznos tanácsokat lapunk kertbarát olvasóinak a kertészmérnök.

– Tarnavölgyi Gergely –

Tudnivaló a selyemakácról

A selyemakác a messzi keletről érkezett hozzánk, ugyanis főképpen Irán és Kína területén őshonos. Magas díszítőértékét főképpen virágainak köszönheti, a nyár folyamán szakaszosan nyíló virágok üde rózsaszínűek, olykor lilás árnyalatúak, a porzószálaktól pedig borzas, egzotikus megjelenést kapnak. A selyemakác különlegessége, hogy virágai vonzzák a rovarokat, köztük a pillangókat, így a fa valóban életteli, aktív miliőt teremt maga körül. A selyemakác ültetése akár a kisebb kertekbe is ajánlható, kompakt mérete okán előkertekben is elfér, a déli országokban pedig népszerű utcai sorfa, így utcafronti telepítése is jó ötlet, egyedi lombozatával, pasztelles virágaival új arculatot adhat a környéknek. A selyemakác a kisebb árnyékot adó fák közé tartozik. Lombozatát a hideg télben leveti ugyan, de előtte, ősszel a levelei sárgás árnyalatúra színeződnek, így remek látványt nyújtanak majd ebben az évszakban is. A fa leveleinek érdekes tulajdonsága, hogy éjszaka és esős időben összezárulnak, majd a napsütés visszatértekor újra szétnyílnak.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA