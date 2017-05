Botka László: “Az összefogás szükséges, de nem elégséges feltétele a kormányváltásnak”

Ha nem lenne komoly kihívás, nem is vállalnám – nyilatkozta lapunknak a kormányfői jelöléssel járó feladatról Botka László országjáró útjának nyíregyházi állomásán.

Egy évtizede tartó válságból kell kivezetnie a pártját. Összeállította már a receptet hozzá?

Botka László: Aki figyelemmel kíséri a pályafutásomat, tudja jól, hogy kifejezetten kerestem a nehéz feladatokat. Engem 1994-ben, 21 évesen választottak meg Szeged egyéni országgyűlési képviselőjének, és 15 éve vagyok a város polgármestere. Több alkalommal nyertem úgy választást, hogy az általam is képviselt párt országos szinten vereséget szenvedett. Eddig nem vállaltam országos politikai és kormányzati pozíciót, de most megteszem, mert a rendszerváltás után megálmodott európai demokratikus mintától messze került a magyar politika.

Bizonyára elemezte már, miért vezetheti a kormánypárt, illetve koalíció 11 éve a népszerűségi listát.

Botka László: A Fidesz 2010-ben kétharmados győzelmet aratott, ami a magyar alkotmányjogi berendezkedésben egy abszolút hatalmat jelent, ám ezt nem arra használta fel, hogy megoldja az ország legsúlyosabb problémáit. A kormánypárt hatalma négy pilléren nyugszik: létrehozott egy igazságtalan választási rendszert, amelyben feléjük lejt a pálya. Folyamatos ellenségképet tart fent, lehet az az Európai Unió, egy sörgyár, a CEU, a külföldről finanszírozott civil szervezetek vagy egy Amerikában élő, 87 éves ember. Harmadik pillér a felvásároltatott média, a negyedik pedig az, hogy a Fidesszel szembeni választói többséget nem egy politikai erő képviseli, hanem egy szétaprózódott ellenzék. Ez a négypilléres hatalom azonban egy kártyavár, ha egy eleme is meggyengül, összeomlik az egész.

S ennek az ellenzéknek lesz ereje az összefogásra, esélye a győzelemre?



Botka László: Az ad hoc módon felálló szabadcsapatok nem tudnak eredményt elérni. Mi egy egységes politikai alternatívát kínálunk, amelyhez csatlakozhat mindenki, aki kormányváltásban gondolkodik. Az összefogás szükséges, de nem elégséges feltétele a kormányváltásnak. Nekünk garanciát kell adnunk annak a több százezer választópolgárnak, akinek a bizalmát elveszítettük 2010 előtt, hogy ez egy tartalmában és karakterében is új, valóban demokratikus, baloldali és európai program.

Nekem úgy tűnik, nehezen állnak olyan ügyek mellé, amelyek egyébként széles társadalmi támogatottsággal bírnak. Itt van például a migránsválság.

Botka László: Idegengyűlölet ott van, ahol az emberek nagy része kiszolgáltatott, s ott lehet a legjobban ijesztgetni azzal, hogy ide jönnek valakik, akik megeszik a spájz­ból az utolsó befőttet. Az én személyes véleményem és az MSZP álláspontja is az volt ebben: azt a helyzetet kell megszüntetni, hogy több millió ember kényszerüljön elhagyni szülőföldjét, s ezt Európának közösen kell megoldania. Európa hibázott, mert késlekedett, a magyar kormányfő pedig ezt használta ki, de a problémát megoldani csak európai és NATO-szintű összefogással lehetséges. Nem a szögesdrót miatt nincsen több menekült Magyarországon, hanem mert működik az Európai Unió és Törökország közötti megállapodás. A kormánypropaganda és populizmus következménye, hogy ebben az országban már értelmiségi szinten is keverik a menekült és migráns fogalmát.

Az ellenzék atomizált és széthúzó – ha miniszterelnök szeretne lenni 2018-ban, akkor sürgősen tető alá kell hoznia az összefogást, ami nem sikerült 2014-ben.



Botka László: Az összefogás sikerült 2014-ben, hiszen mind a 106 jelöltünk közös volt, és közös listán szerepeltek. Egy dolog nem sikerült: ez nem hozott új politikát. Az emberek azt láthatták, hogy kormányzati kompetencia nélküli, a tévéstúdiókat járó, napi életben nem is látható politikai erők hónapokon keresztül alkudoznak listákról, körzetekről, s közben saját érdekeikkel vannak elfoglalva. Ebből szeretném én kirángatni a baloldalt, s annak vezető pártját, az MSZP-t. Ezzel rengeteg érdeket sértek, de azt látom: az ellenzéki pártok egy része a túlélési stratégiára rendezkedett be, az egy-két százalékos liberális pártok pedig beárazták a 2018-as választási vereséget. Összefogást ajánlunk számukra is, de leginkább a választókkal szeretnék szövetségre lépni.

Ütős jelszavakkal álltak elő, amelyek vissza is üthetnek: „Fizessenek a gazdagok!” – jómódú emberek vannak az MSZP soraiban is. Ön is célkeresztbe került.



Botka László: Amikor meghirdettem a programot, az első magyar állampolgár, akivel tisztáztam, hogy luxus­adót kell fizetnie, az a kutató orvos, főorvos feleségem volt. Ebben erőt ad nekem az a több tucat levél, melynek írói jelezték, bár őket is sújtaná ez az adó, vállalják, mert ez is része a jelenlegi rendszer megváltoztatásának.

Harcos alkatnak tűnik, itt van például a nyílt vitája Gyurcsány Ferenccel…



Botka László: …pedig nagyon békés ember vagyok. Az elmúlt hetekben, hónapokban ki sem ejtettem a nevét. Az utolsó ilyen üzenetváltás talán az volt, amikor jelezte, hogy tavaly több adót fizetett, mint én egész életemben. Erre nem válaszoltam, s egyet tudok mondani: megkönnyítette a dolgomat, hogy elmagyarázzam az embereknek, mitől más az az új baloldali politika, amit én képviselek.

– Nyéki Zsolt –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA