Bőven van eladó Tisza menti üdülő a megyében, mutatjuk, milyen áron!

Ha ellátogatunk a legnagyobb apróhirdetési portálokra, a megye leglátogatottabb tiszai strandjainál könnyűszerrel találunk legalább 5-10 eladásra kínált üdülőt. Hirdetnek persze kastélyt is több mint 90 millió forintért, de az ingatlanok többsége átlagosan 3 és 10 millió forintos áron kelleti magát.

Kölcsönzőház épül

Dombrádon jelenleg 15 olyan üdülő van, amelyet eladásra kínál a tulajdonosa. Ezeknek a piaci értéke a település polgármestere szerint 1,5 és 8 millió forint körül mozog. Kozmáné Kasza Veronika úgy véli, újabban megyeszerte egyre keresettebbek a Tisza-parti üdülők, s nincs ez másképp Dombrádon sem.

– A dombrádi ingatlanok népszerűségét az is növelheti, hogy június eleje óta komp jár településünk és Cigánd között. 100 millió forintból hamarosan épít az önkormányzat egy kölcsönzőházat, ahol kajakot és kenut, illetve a Tisza töltéskoronáinak „meglovagolásághoz” kerékpárt lehet majd bérelni. Mi ezzel a turisztikai fejlesztéssel szeretnénk még vonzóbbá és eladhatóbbá tenni az üdülőket – nyilatkozta lapunknak Kozmáné Kasza Veronika. Egyébként a dombrádi üdülők jelenleg magyar kézben vannak, egyetlen holland tulajdonosról tudtak, de ő már továbbértékesítette az ingatlanát. – Az önkormányzatnak is vannak eladó Tisza-parti üres telkei, melyeket hajlandóak vagyunk értékesíteni, s az eladási áruk körülbelül 400 ezer forint körül alakul – tette hozzá a polgármester.

Elsősorban lakni szeretnének

Tivadarban nem hogy eladó ház, de még üres telek sincs, mert amelyiket el akarják adni, azt szinte azonnal meg is vásárolják – mondta el büszkén Danó Sándor, a település polgármestere.

– A többi szatmár-beregi településsel ellentétben itt nemhogy csökken a lakosság létszáma, sokkal inkább növekszik. A közelmúltban négy család is hozzánk költözött Fehérgyarmatról, ugyanis a házak többségét elsősorban lakhatás céljára veszik a fiatal, gyermekes házasok, s nem üdülőnek. Távolabb élők ritkábban jönnek ide, nem igazán lehet messziről rendben tartani egy ingatlant. Az üdülőterületen egyébként sok az eladó nyaraló, elsősorban az idősebb családok igyekeznek megszabadulni az egykor oly kedvelt pihenőhelytől. Évente 2-3 gazdára is talál, s többségében fiatalok érdeklődnek utánuk. Valamikor a szabadstrandunk miatt épült ki az üdülőterület, mert nem csak szép ez a partszakasz, de rendkívül biztonságos is, a vízminőség pedig kiváló. Sajnos van néhány földre épült, elöregedett nyaralónk, háromnak püspökladányi a tulajdonosa, aki jó ha évente egyszer rájuk néz, még a környezetüket is mi kaszáljuk – mondta el Danó Sándor.

Igényes, faburkolatú belső terekkel ékeskedő nyaralót kínál eladásra egy debreceni család közel 5 millió forintért. A neve elhallgatását kérő tulajdonos elmesélte, hogy 25 éve élvezik nyaranta a kis üdülőövezeti ház minden kényelmét, a gyerekeik is ott nőttek fel, ám mivel Budapestre költöztek a gyerekek után, az értékesítés mellett döntöttek.

– Sajnáljuk, mert nagyon szerettük ezt a partot, s mindig rendben tartottuk a házat a portával együtt. Régen azért is kellemes környék volt ez, mert csak a tulajdonosok laktak itt a családjukkal, most viszont nagyon felhígult az itt nyaraló társaság.

Sok fizetnivaló, kevés segítség

– Egy-egy bérleményben húszan-harmincan is dajdajoznak, a nyugalmat keresőknek hétvégeken nem lehet pihenniük. Egy kicsit a városvezetésre megorroltunk, mivel az üdülőtulajdonosokkal mindent ki akarnak fizettetni, meg akarnak csináltatni – építményadót fizetünk, lerójuk a közüzemi díjakat –, de semmiféle segítséget nem kapunk.

– Kértük, hogy az egyik fát, amely veszélyeztette a házunkat, vágják ki. Egy ártalmatlant döntöttek le helyette, emez pedig egy vihar alkalmával rá is dőlt a tetőnkre. Egyébként tavasz óta komoly vevő még nem jelentkezett, s ha gazdára is talál az üdülőnk, érzésem szerint valaki olyan veszi meg, aki itt a környéken, Nyíregyházán vagy Mátészalkán lakik.

Ilyesmiről nem készül nyilvántartás

Tiszalök és Rakamaz első emberét is megkerestük, de sem Gömze Sándor, sem pedig Bodnár László polgármester nem tudott az üdülőterületükkel kapcsolatosan információval szolgálni. Ami bizonyos, hogy Rakamazon önkormányzati ingatlaneladásra nem került sor, Gömze Sándor pedig annyit tett hozzá a témához, hogy a tapasztalata szerint valóban nagyobb lett a pezsgés az üdülőingatlanok körül a korábbiakhoz képest.

– Már tavaly is érzékelhető volt, hogy valami megmozdult, de erről külön nyilvántartást sem vezetünk. Sok víkendházon láthattunk korábban kitéve az „Eladó” táblát, s ezeknek a száma észrevehetően megfogyatkozott. Azt viszont nem tudni, hogy meggondolták magukat a tulajdonosok, vagy azóta az ingatlanok többsége már új gazdára talált – tette hozzá a tiszalöki településvezető.

KM-MJ, TG

