Brexit – Relatív többségben a kilépést rossz döntésnek tartó választók

A tavaly júniusban tartott referendumon a résztvevők szűk, 51,9 százalékos többsége voksolt arra, hogy az Egyesült Királyság lépjen ki az Európai Unióból.

A legnagyobb brit közvélemény-kutató cég, a YouGov a The Times című konzervatív brit napilap megbízásából elvégzett, csütörtökön ismertetett átfogó felmérésében feltette azt a kérdést is, hogy a népszavazás óta eltelt időszakra visszatekintve a vizsgálatba bevont választók hogyan értékelik a referendum eredményét.

A válaszadók 45 százaléka elhibázottnak nevezte, 43 százalék helyeselte a népszavazáson született döntést.

A két héttel ezelőtti hasonló felmérésben még 46 százalék mondta azt, hogy jónak tartja a tavalyi referendum eredményét, 43 százalék nevezte rossznak a kilépésről hozott döntést, vagyis két hét alatt gyakorlatilag megfordult a népszavazás kimenetelét ellenzők, illetve helyeslők aránya.

Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök több nyilatkozatában is kijelentette az elmúlt hónapokban, hogy nincs visszaút a brit EU-tagságról tartott tavalyi népszavazás után, az Egyesült Királyság ki fog lépni az Európai Unióból. May elvetette annak lehetőségét is, hogy a brit EU-tagságról újabb népszavazást rendezzenek.

Tony Blair egykori munkáspárti kormányfő azonban nemrégiben felvetette, hogy lehetőséget kellene adni a választóknak a népszavazáson hozott döntés felülvizsgálatára.

Blair az Open Britain nevű EU-párti kampánycsoport minapi rendezvényén mondott beszédében kijelentette: az EU-tagságról rendezett népszavazáson a választók anélkül szavaztak a kilépésre, hogy tudták volna, mivel jár majd a brit EU-tagság megszűnése, ezért joguk van ahhoz, hogy meggondolják magukat.

Blair, aki 1997-től tíz évig volt Nagy-Britannia miniszterelnöke, közölte: külön intézményt hoz létre, amelynek feladata a brit közvélemény “állhatatos tájékoztatása” lesz a brit EU-tagság feladásának tényleges költségeiről, bemutatva, hogy a népszavazási döntés “hiányos tudásanyagra alapozva” született.

Nem sokkal később Blair közvetlen hivatali elődje és egykori politikai vetélytársa, Sir John Major volt konzervatív párti miniszterelnök “történelmi hibának” nevezte, hogy a népszavazáson a többség a kilépésre voksolt.

Major a londoni Királyi Külügyi Intézet hallgatósága előtt nemrégiben elmondott beszédében kijelentette azt is, hogy a Brexit-párti politikusok “irreális és túlzottan derűlátó jövőképpel hitegetik” a brit népet, és olyan lehetőségeket vázolnak fel a brit EU-tagság utáni időszakra, amelyek túlmennek minden ésszerű várakozáson.

– MTI –

