Búcsúverseny, egy korszak lezárása

Gyenes András navigátorával egy 1200-as ladával, míg Kondella Péter a csapatvezetővel, Kondella-Fülep Edinával, a már jól megszokott Evo IX-essel gyűjtik a kilométereket.

SOLID Racing Team – Szilaveszter Rally, 2016.12.27-29.

Kondella Péter – Kondella-Fülep Edina, Mitsubishi Lancer Evo. IX.

Az Ózd rallyval véget ért az idei bajnoki sorozat, mely kicsit hiányos volt a részünkre, de azért sikerült pár futamon és külföldön is indulnunk. Minden méter egy álom ezzel az autóval, ezért nagyon várjuk, hogy újra menjünk vele. Edina a Baranya kupán ült mellettem, és mivel Arnold idén is Nagy Norbival indul, ezért nem is volt kérdés, hogy helyére újra Edina üljön. Minden lehetőséget kihasználunk a közös versenyzésre. Ez a futam csak a nézők és a saját szórakoztatásunkra van szentelve. 2016-ban az utolsó és egyben a búcsú versenyünk is, mivel típust és kategóriát is váltunk, ezért szeretnénk méltó módon lezárni az Evo-s korszakot, amely nagyon szép emlékeket és élményeket adott nekünk, mondta Kondella Péter az idei záró futam előtt.

