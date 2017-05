Búcsúzik az előadás Programajánló Latin dallamok Bábtavai túra és növényles Színház- és moziműsor Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Spanyol szépség nyert a ruhájában Harangodon kovácsolták az újfehértói közösséget Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Vörös és fekete Jön a filmzene királya A Szigetre tart a The Chainsmokers A baba születése okozta a szünetet Spenótos-juhtúrós burgonyatorta Ötvenkét utcanevet változtattak meg Alakul a Google telefonja Garfield a gyerekeknek Zsákmány Hajón lesz az életműkiállítás Megér egy mosolyt Letöltés PDF-ként Terület kijelölése ZOOM Mutasd a szöveget A 2017. május 4. Búcsúzik az előadás Alighanem utoljára láthatják az előadást FotÓ: KM-archív Alighanem utoljára láthatják az előadást FOTÓ: KM-ARCHÍV Pregitzer Fruzsina színházújító kezdeményezése évtizedek óta működik a megyeszékhelyen. NYÍREGYHÁZA. A Nem viccelek, csak játszom! című előadás sanzonokkal és kuplékkal gazdagon tarkított zenés-verses estet ígér és a múlt századi varieték világát idézi. Pregitzer Fruzsina karakterében egy színésznőt látunk, aki mielőtt a színpadra lép, beletemetkezik saját és mások emlékeibe, szenvedélyeibe, aztán magára veszi a világ minden örömét, baját – s mindezt olyan szerzők segítségével, mint Ady Endre, Juhász Gyula, Móra Ferenc és Szép Ernő. „Karinthy-kattant” A kilencedik éve műsoron lévő darabot május 9-én, kedden 19 órától a Móricz Zsigmond Színház MŰvész stúdiójában alighanem utoljára láthatja a közönség, hiszen a saját bevallása szerint „Karinthy-kattant” művésznő hamarosan szeretne egy egész estés előadást szentelni kedvenc szerzőjének. A huszonhét éve töretlen sikernek örvendő, egyszemélyes előadásokat is vállaló, nemrégiben Mécs László-esttel is előrukkoló Pregitzer Fruzsina megállás nélkül járja produkcióival a legkülönfélébb helyeket a Pesti Vigadótól Los Angelesig. KM PreviousNext Alighanem utoljára láthatják az előadást

- © Fotó: KM-archív