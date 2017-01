Bütösi Zsolt és a Szilveszter Rally

Bütösi Zsolt – Ujj Imre

Zsomar-Ker Kft – Mitsubishi EVO VI.

Penta Szilveszter Rally – 2016.12.27-29.

Zsoltit kérdezem a verseny után, hogy miként tetszett neki a verseny.

Miként értékeled a tesztet, hogy feküdt a kocsi a pályán, a navigátor tanoncok hogy muzsikáltak?

– Örültem, hogy újból a Ladámba ülhettem. Az első két körben igen háttal ültem még az autóba, a sok kihagyás miatt, a következő körökben már egyre jobban élveztem hogy a Ladát vezethettem. Igazából ezt a versenyt egy buliversenynek szántuk. Itiner nélkül mentünk. Minden körben más ült az autóban.

Következett a másnapi első éjszakai gyors. Hogy sikerült körbe találni?

– Az első ötszáz méteren sikerült a lámpákat sikerült az első lassítónál el állítgatni mert neki koccoltunk. Így olyan volt mintha csukott szemmel mentünk volna végég, de ettől függetlenül nagyon élveztük belülről.

29-én már murvás szakasszal kiegészített pályán csapathattatok a szép zöld Lada 21074 versenyautóval. Az új nyomvonal mennyire volt élvezetesen autózható, nem hiányzott-e a régi megszokott szakasz?

– Nekem jobban tetszett ez a nyomvonal, mert hosszabb is és autózhatóbb is volt. A lényeges kanyarok szinte mindegyik megmaradt. Jó volt a murvás rész is és a többi. Kicsit felfrissítette a szilveszter rallyt az új nyomvonal.

Voltak-e kalandjaitok a két nap alatt?

– Csak amit említettem, lassító rombolás, lengőkar és a bal oldali ajtó is kapott, de ez ezzel jár a rallyval, kicsi fénysérülés még nem nagy gond.

Ha újra rajtolhatnál, tennél-e másként bármit?

– Nem, mert élveztük teljes egészében, a versenyt erre szántuk, a lényeg az volt hogy élvezze mindenki aki beült mellém a verseny minden percét.

Legközelebb hol találkozhatunk veletek és milyen autóval?

– A Magyar Országos Rally Bajnokságban szeretnénk indulni a Lada 21074-el 2017-ben.

Köszönjük szponzorainknak hogy az idei évben is velünk vannak!

– Hajósi Miklós –

