Búvárképzés Nyíregyházán

Több nyíregyházi hivatásos tűzoltó is rendelkezik évek óta mentőbúvár képesítéssel, így részt vehetnek vízben eltűnt személyek, vagy tárgyak keresésében, amelyben a megyei önkéntes mentőcsoportok is nagy szerepet vállalnak. Volt már arra is példa, hogy vízbe hajtott gépjármű kiemelésénél kellett ezt a fajta készségüket érvényesíteniük, igaz, legutóbb gyakorlat formájában mutatták ezt be Vásárosnamény térségében.

Szerdán délelőtt, Vincellér Tibor, a Kelet Magyarországi Speciális Mentő Egyesület elnökének a vezetésével, az elméleti képzést követően Nyíregyháza-Sóstón a strand területén gyakorolták a felszerelések használatát, a merülést és a korlátozott látási viszonyok mellett a vízben tájékozódást a tűzoltók.

– Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság –

