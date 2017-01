Cáfolták a sertésvészt – mégis lesz böllérverseny Kárpátalján!

Az előzőleg Lembergben elvégzett vizsgálat tévesen állapította meg, hogy a rettegett sertéspestis vírusa végzett a Kárpátalja megyei nagyszőlősi járásban elhullott vaddisznókkal – közölte a kijevi állategészségügyi laboratóriumának leletei alapján az ukrán állami fogyasztóvédelmi hatóság. Az ukrán fővárosba megküldött minták vizsgálata során nem igazolták az ASP kórokozójának jelenlétét.

Korábban meglehetősen nagy riadalmat keltett, hogy az egyik kárpátaljai szálloda állatfarmján elpusztult vaddisznókból vett mintákban a sertésvész vírusát vélték kimutatni. Emiatt az egész állományt felszámolták, és 20 kilométeres körzetben vesztegzárat rendeltek el. Az állategészségügyi vészhelyzet miatt az illetékes hatóság a hagyományos mezőgecsei böllérverseny megtartását is elrendelte.

A kárpátaljai vészhelyzet hírére Magyarország északkeleti vidékein is megszorító intézkedéseket vezettek be. Ám ezek a kijevi kutatóintézet által ismertetett leletek alapján immár alaptalannak tűnnek. Sőt, a Kárpátalja Megyei Közigazgatás sajtószolgálatának közlése szerint a XI. Mezőgecsei böllérverseny február 11-i megtartása elől is elhárult minden akadály – írja az UA-Reporter.

