Cipelnek, aprítanak, pakolnak – a közmunkások is segítenek a rászorulóknak

Megyénkben szombaton, vasárnap és hétfőn hét esetben intézkedett a rendőrség a honlapjukon közzétett hírek szerint – fűtetlen otthonukból szállították meleg, biztonságos helyre a beteg, sokszor magatehetetlen időseket, vagy a tüzelő híján a négy fal között fagyoskodó anyát és lányát. Több esetben hasogattak, pakoltak fát a tanyákon magányosan élő nyugdíjasok portáján.

„Nem műkörömre kell költeni”

– Egyelőre még nem kérte senki, de ha szükség van rá, jelzés esetén a művelődési házat ideiglenes melegedővé alakíthatjuk át – árulta el Szidor Attila. Berkesz első embere ottjártunkkor is a tűzifaosztást intézte. Az önkormányzat 133 köbméternyi tüzelőt nyert pályázati úton 2,36 millió forint értékben, amihez hozzátettek további 600 ezer forintot, ami fedezi a szállítást és a munkabéreket.

– Százhetvenöt helyre tudunk fát vinni, főleg olyan családoknak, ahol idős, beteg ember él vagy sok gyermek van. Mindenkinek 0,76 köbméter jut, amit a közmunkások nemcsak kivisznek és lepakolnak, de ha kell, fel is vágják.

S valóban, a Petőfi utcába bekanyarodva egy fiatalember elmondta: nemrég hajtott tovább a teherautó, ami a körülbelül egy hétre elegendő segítséget hozta. Ági néni portája előtt öt–hat markos férfi tüsténkedett, jókora farönköket hordtak be a hátsó udvarra.

– A férjem is nagybeteg, az én egészségem sem jó. Már nyár elejétől folyamatosan vásároljuk a téli tüzelőt, mert ha egyszerre kellene megvenni az egészet, bizony, felkopna az állunk. Nagyon jól jön a szociális tüzelő, hálásak is vagyunk érte, mert ez is segítség. Többen zúgolódnak, hogy még nem kapták meg, reklamálnak, pörölnek, hogy tegyék őket a lista elejére, de erre csak azt tudom mondani, hogy aki erre az öt mázsa körüli fára alapozza a telet, az megérdemli, hogy meg­fagyjon! Nem műkörömre meg fodrászra kellene költeni azt a kevés pénzt, amit kapnak, hanem fel kellene készülni a hidegre – jegyezte meg az idős asszony, aki a kapuban állva felügyelte a pakolást, majd annak végeztével visszatért meleg otthonába.

Újfehértón a szociális szolgáltatóközpont melegedője hétvégén is nyitva állt a rászorulók előtt a nagy hideg miatt.

– Sajnos, az ötezer lakos feletti települések ki vannak zárva a szociális tűzifa pályázatból, pedig igény lenne rá. Nap mint nap harcolunk azért, hogy terjesszék ki a kört a hozzánk hasonló városokra is. Ezek az önkormányzatok csak a saját költségvetésük terhére tudnak segítséget nyújtani. Ezt mi úgy oldottuk meg, hogy minden olyan háztartás, ahol 64 év feletti idős él, kapott novemberben egyszeri, 12 ezer forintos fűtési támogatást. Emellett több család kapott 8000 forintos lakásfenntartásit, illetve havi 3000 forintos lakhatási támogatást igényelhetnek a rászorulók – tudtuk meg Nagy Sándor polgármestertől.

Beindult a gépezet

– Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a rendőrséggel, a házi gondozókkal és a családsegítő szolgálattal, akik azonnal értesítenek minket gond esetén. Nem utolsósorban pedig többször állítottak elénk feladatot az olyan egyéni élethelyzetek, mint egy karácsonyi eset, amikor elment a fa ára a „gégetakarékba”, és fűtés nélkül maradt a család. Legutóbb szombaton kellett intézkednünk: Szolnokról hívták az alpolgármestert, hogy egy idős asszony a fiával a hideg lakásban tengődik napok óta. Beindult a gépezet, kimentek a családsegítő munkatársai, akiket elsőre be sem engedtek. Amikor visszatértek, látták, hogy az ebédre szánt leves vígan rotyogott a tűzhelyen, a néni meg elmondta, hogy „már csak” 3–4 hétre való tűzifájuk van. Meg kellene már érteni, hogy nem az önkormányzatnak kell megoldania a tüzelőt egész télre. Öngondoskodás nélkül nem megy.

Nem a nyerészkedés a cél

Méhteleken mindenki segítséget kap, ha kér.

– Az önkormányzat szociális tüzelőn felül az idén 500 mázsa fát termelt ki saját területről. Ha az itt élőknek nincs pénze megvásárolni a fűtőanyagot, meghitelezzük nekik, amit elég ha tavasszal, nyáron térítenek meg. Ha olyan igényel, aki az önkormányzatnál dolgozik, bérelőlegként kapja meg – mondta Czuprák László polgármester. Hozzátette: a méhtelekiek méltányos áron juthatnak hozzá az összekuglizott tűzifához, amit ki is szállítanak nekik.

– A cél nem a nyerészkedés, hanem a segítség, hiszen önköltségi áron vásárolhatják meg a téli tüzelőt.

