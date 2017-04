Csak a szokásos nagy csata a Fradival

„Erkölcs, erő, egyetértés” – zengett a Fradi jelmondatától a Város Stadion tekecsarnoka, és mivel a győztes fél a vendég volt, el lehet képzelni, hogy mekkora hangerővel. Előtte a szurkolástól remegtek a falak, még a kispályákon focizók is beleszagoltak a szuperligás rangadó levegőjébe, annyira átjött a hangulat.

Az pedig megszokott, hogy a Nyíregyházi TK és a Ferencváros nagy meccset vív egymással, és nem feltétlenül a hazai fél győz. Olyannyira, hogy az őszutón az NYTK diadalmaskodott a Népligetben, most pedig visszavágott a Fradi. Pedig a sérült Szlovenszki Tibort nélkülöző hazaiak hazardírozása bejött, az elején nemcsak Mogyorósi Péter, hanem a mellérendelt Hacker Dezső is hozta a pontot. A középen fellépők közül Finta Zoltán „félidőben” 320 fával pályacsúcsgyanús eredménnyel állt, ám a némi visszaesése ellenére is biztosan hozta a pontot. Közben a Fradi nekilátott hátránya ledolgozásához, és bár 3–1-re, meg vagy húsz fával vezetett a Nyíregyháza, nem lehetett biztos a dolgában.

Olyannyira, hogy Botházy Péter személyében kétszeres csapatvilágbajnokot vetettek be a végén a fővárosiak, és a Szegő Leventére a visszavágás reményében iratkozó (Pesten a nyíregyházi játékos megleckéztette őt…) játékos hírnevéhez méltóan játszott. Így aztán Kastura Zsolton múlott a döntetlen, de a 2–1-es szettelőnye ellenére ő sem tudta felrakni az i-re a pontot. Remek meccs volt, mindkét fél nyerhetett volna, a Fradi most jól sáfárkodott a meglévő tartalékaival, és fordított. Viszont a jó hírt épp Botházy Péter mondta ki azok előtt, hogy csatakiáltásban törtek ki a vendégek: jövőre is találkoznak a felek. Mert a nyíregyháziak bennmaradása már nem ezen múlott…

Szuperliga: Férfiak

21. forduló

Nyíregyházi TK–Ferencváros 3–5 (3281–3333)

NYTK: Mogyorósi 575 (1 pont), Hacker 557 (1), Ráski J. 502, Finta 584 (1), Szegő 524, Kastura Zs. 539. Ifi: 0–4 (910–1064).

