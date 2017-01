– Elégedettek voltunk a Kelet-Magyarország tavalyi esküvői kiállításával, színvonalas és jól szervezett volt, nem kérdés számunkra, hogy ezúttal is részt veszünk rajta – mondja Kiss Györgyi, az Elite Esküvői Ruhaszalon vezetője.

– Ez egy kiváló lehetőség arra, hogy megmutassuk magunkat. A mai, digitális korban is kell olyan fórum, ahol találkozhatnak velünk a házasulandók, betekintést nyerhetnek a szalon kínálatába, stílusába. Bár a kollekciónk megtalálható a weboldalunkon is, az nem pótolhatja a személyes bemutatkozást. Több évtizedes tapasztalattal a hátunk mögött ki merjük jelenteni, hogy a menyasszonyi ruhát csak a próbák során lehet kiválasztani.

Elfogadják a tanácsokat

– A kiállításra sokan konkrét elképzeléssel jönnek, és csak megerősítésre vágynak, mások még a fazonban sem biztosak, ezért a segítségünkre van szükségük. A menyasszonyok 80 százaléka elfogadja a tanácsainkat, de vannak, akik kislánykori álmaikat szeretnék valóra váltani, és ragaszkodnak az elképzelt ruhához. Ezeket tiszteletben tartva, a kívánságnak megfelelő fazonban próbáljuk megtalálni a hölgy stílusának, testalkatának, személyiségének megfelelő ruhát.

– Fontos, hogy a menyasszony ránézésre is harmóniában legyen az öltözékével. Sok lánynak ez már az első alkalommal sikerül, de akadnak olyanok, akik több szalon kínálatát is szeretnék megnézni, és csak azt követően döntenek. A vőlegényeknek is fontos a szakmai segítség, hiszen ők talán még bizonytalanabbak, mint a menyasszonyok, ráadásul az öltönyök kínálata, divatja is állandóan változik. Szép munka a miénk, hiszen csak boldog emberekkel találkozunk. Számunkra minden menyasszony új kihívás, új élmény, egy új egyéniség megismerése – árulja el Györgyi, aki a trendekről szólva arról is beszélt, hogy egyre nagyobb teret hódítanak az egyszerűbb, letisztultabb fazonok.

– Előtérbe került a szatén, a zsorzsett, a taft és a micado – természetesen marad a csipke és a tüll is. Fehér ruhában már kevesen mondják ki a boldogító igent. Továbbra is hódít az ivory, az off–white és az ekrü, de a sötétebb mokka árnyalatai is egyre népszerűbbek.

KM

